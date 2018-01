Astrid inn til NM-sølv, jobber med bok

Sport

Dermed tok ut et kjempesteg inn på OL-laget på 10km fri teknikk. Og som vanlig kommer formutløsningen når det nærmer seg mesterskap.

Burde vunnet

– Jeg ledet i ni og en halv kilometer, så dette burde jeg jo egentlig vunnet, sa en veldig fornøyd Astrid Uhrenholdt Jacobsen til NRK etter fredagens NM-duell på Gåsbu.

– Fem meter før mål var jeg sikker på at Astrid skulle ta det, sa Marit Bjørgen.

Bare fire plasser

OL-kabalen på denne distansen er den vanskeligste. Dagens tre beste, Jacobsen, Bjørgen og Ragnhild Haga utfordres av de tre som ikke gikk: Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla. Kun fire løpere får gå i OL.

– Jeg skal heldigvis ikke ta ut laget, men som vanlig kommer formen min til mesterskap, er Astrids egen analyse.

I fjor opplevde hun akkurat det samme. For i det hele tatt kvalifisere seg til VM, måtte hun prestere i NM. Det endte i VM-medaljer.

Nå er planen den samme.

Bok-utgivelse i vår

For å koble av fra OL-maset har hun et spennende prosjekt på si: Å skrive bok.

– Dette er nytt for meg og jeg skriver den på egen hånd uten ekstern hjelp, sa hun til Dagsavisen tidligere i vinter. Nå er den tilnærmet ferdig.

Den kommer ikke på markedet før etter at sesongen er over, det betyr at det også kan bli plass til et Korea-kapittel.

– Hva handler den om?

– Kortversjonen er vel at den handler om meg, sier Astrid som har en svært innholdsrik og mangeartet karriere bak seg.

Inkludert en rekke opp- og nedturer, både sportslig og privat.

I grønn drakt

Nå handler det om å bekrefte OL-form og vinne NM-medaljer med Heming, der hun sitter i styret. Ikke minst søndagens stafett er viktig for Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som mener ski-NM et et av sesongens store høydepunkter.

– Det skjer alltid noe med meg når jeg tar på meg den grønne drakta, sa hun etter NM-sølvetfredag.

PS. Marit Bjørgen tok NM-gull nummer 23.

NM langrenn på Gåsbu fredag:

Kvinner, 10 km fri teknikk:

1) Marit Bjørgen, Rognes 25.59,1, 2) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heming 0.00,2 min. bak, 3) Ranghild Haga, Åsen 0.21,3, 4) Kari Øyre Slind, Oppdal 1.17,7, 5) Emiliy Nishikawa, Canada 2.09,1, 6) Emilie Kristoffersen, Alta 2.11,9, 7) Berthe Annette Svenkerud, Kvaløysletta 2.17,8, 8) Marte Mæhlum Johansen, Østre Toten 2.21,0, 9) Lovise Heimdal, Bardu 2.28,8, 10) Emilie Fleten, Gol 2.35,3.