Åsane snudde mot Raufoss – ett steg nærmere Eliteserien

Håkon Lorentzen ble den store helten med sine to scoringer, én før pause og den siste fem minutter før slutt. Kristoffer Valsvik scoret også, mens Raufoss' 1-0-mål kom ved Mame Mor Ndiaye i 1. omgang.

Åsane og Raufoss ble henholdsvis nummer fem og seks i 1. divisjon. Dermed var det bergenslaget som fikk fordel av hjemmebane onsdag.

Lørdag skal Åsane møte Ranheim borte i kvalifiseringens 2. runde.

Raufoss slo Åsane i begge møtene tidligere i sesongen: 3-1 på hjemmebane i slutten av august og 1-0 borte i slutten av september.

Press

Gjestene var det klart beste laget i store deler av kampen, men misbrukte en rekke sjanser til å score. De klarte å presse høyt og lot aldri Åsane få særlig ro til å trille ball på egen banehalvdel.

Totenlaget skapte mange gode scoringsmuligheter, men de lykkes ikke før Mame Mor Ndiaye satte 1-0 etter 25 minutter. Han dukket opp inne i feltet og fikk en fot på innlegget fra Ryan Doghman.

– Vi misbrukte en god mulighet. Det lugget litt på den siste tredelen hvor vi ikke var gode nok til å få igjennom den siste pasningen, sa en skuffet Raufoss-trener Christian Johnsen til Eurosport.

Straffe

Åsane var derimot svært så effektive da sjansen bød seg. De scoret to mål på tre forsøk i 1. omgang.

Lorentzen fikk plutselig et par muligheter, og på den andre klarte han å få ballen i mål. Utligningen kom mot spillets gang. Henrik Udahl tok flott vare på et oppspill fra egen målvakt. Han holdt på ballen og fikk sendt den videre til Lorentzen, som kom på et løp.

Udahl kom på et lignende løp inne i feltet, og Raufoss-stopperen Marius Alm hadde ikke samme farten i duellen og måtte bruke ulovlige midler for å stoppe Åsane-spissen.

Det ble straffe, og Valsvik var kald til å gjøre 2-1 og det viktige psykologiske målet like før sidebytte.

I 2. omgang presset Raufoss på, men det endte med at hjemmelaget fikk flere giftige muligheter på kontringer.

Lorentzen kom alene med målvakten to minutter før slutt og satte den siste spikeren i kista for Raufoss' videre planer om eliteseriespill.

– Det føles godt. Det er jo bare bonuskamper dette for oss. Hver kamp lever sitt liv og det gjelder å være sharp framover, sa Lorentzen.

