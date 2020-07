Arven etter Svein Arne Hansen

Han gikk kanskje litt under radaren for folk flest. Men det er en betydelig idrettsleder som bisettes onsdag og som får sin egen minnestund på Bislett. Svein Arne Hansen overtok og fornyet Bislett Games og han var en betydelig stemme i utviklingen av internasjonal friidrett.

På en flyplass i Frankfurt for cirka femten år siden. Undertegnede slet med et innstilt fly. Traff tilfeldigvis Svein Arne Hansen, som alltid smilende optimistisk og ville gjerne løse mitt lille problem umiddelbart. Nå løste det seg uansett, men episoden gir bare et lite bilde av hvordan han var. Derfor fikk han også et enormt kontaktnett over hele verden. «Mr. Hansen», var kreativ og hjelpsom.

Det er ganske mange friidrettsutøvere som kan takke ham for at de ikke ga opp. Han ledet det europeiske friidrettsforbundet i fem år og ble gjenvalgt for fire nye år i fjor. Kampen for rettferdighet og dermed kampen mot doping var helt sentralt. Han ville blant annet fjerne rekorder satt av dopede utøvere.

Han overtok Bislett-festen etter legendariske Arne Haukvik og utviklet stevnet videre. Det var ikke gitt at Bislett skulle holde denne posisjonen internasjonalt. Man må kunne spillet. Hansen trykket på alle knappene, men da nye verv tok enda mer av hans tid gikk Steinar Hoen «i læra» hos Hansen. Da hadde Hansen holdt tømmene i 24 år. Evnen til kreative løsninger som Hoen har arvet så vi under årets «Impossible Games».

«I dag mistet jeg en av mine nærmeste venner. Han sto bak mitt første store internasjonale gjennombrudd i 1979. Han endret sporten vår, en stolt familiemann og en effektiv og klok leder som hjalp flere generasjoner friidrettsutøvere med å oppfylle sin drømmer.» Ordene tilhører Sebastian Coe, dagens leder av internasjonal friidrett.

Oslo-mannen Svein Arne Hansen fikk hjerneslag 15. mars og døde 20. juni. Han ble 74 år gammel.