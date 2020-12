Arsenal har vært i fryktelig form den siste tiden og hadde ikke vunnet i Premier League på nærmere to måneder før Chelsea kom på besøk lørdag kveld. De hadde kun tatt to poeng på de siste sju ligakampene før Frank Lampards menn sto på motsatt banehalvdel.

Og med flere stjerner ute så det ikke veldig lyst ut for Mikel Arteta og co. hjemme mot Chelsea. Arteta hadde på forhånd uttalte at de tre neste kampene kan gjøre om de kjemper mot nedrykk eller ikke.

Men om de fortsetter å spille som de gjorde mot Chelsea lørdag, bør Arteta ha øynene langt opp på tabellen. For med 3-1 over London-rivalen er Arsenal nå nummer 14 med 17 poeng, men det er bare seks poeng opp til øvre halvdel.

– Dette er en stor seier for oss. Vi har vært skuffet over resultatene, ikke prestasjonene, men resultatene. Vi har lidd, fansen har lidd - vi håper dette er vendepunktet, sa Arteta til Sky Sports.

Les også: Villa overkjørte Palace med ti mann – to VAR-annulleringer for Southampton

Stang ut for Mount

Arsenal åpnet friskt, men det var Chelsea som fikk den første, store muligheten etter 13 minutter. Mason Mount fikk muligheten på frispark fra 20-22 meter, men forsøket til unggutten gikk via stolpen og utenfor.

Så fikk hjemmelaget straffe. Kieran Tierney ble lagt i bakken av Reece James, og fra elleve meter var Alexandre Lacazette iskald. 1-0 til Arsenal etter 35 minutter.

Ti minutter senere sto det 2-0 da Granit Xhaka skrudde et frispark fra 20 meter rett i krysset. Verdensklasse av sveitseren.

3-0 var kanskje av det enda vakrere slaget. Etter et flott angrep som startet fra Bernd Leno, fikk Bukayo Saka ballen ved 16-meteren. Han skrudde ballen via stangen og lekkert i mål.

– Jeg så han var langt ute, så jeg forsøkte å legge den over ham, sa Saka til BT Sport om målet.

Les også: Vardy stoppet Manchester Uniteds rekordjakt i poengdeling

Redusering og straffebom

Hjemmelaget var nære å score både fire og fem mål, men tverrliggere og stenger hindret de rødkledde. Tammy Abraham reduserte til 1-3 like før full tid og Jorginho fikk muligheten til å skape ytterligere spenning på straffe på overtid, men bommet på sin tredje strake straffe.

Dermed ble det en meget imponerende 3-1-seier til Arsenal over Frank Lampard og co.

– Dette trengte vi. Vi har hatt noen dårlige prestasjoner, men vi spilte bedre enn på lenge og ventet ikke med å spille bra til vi havnet under 0-1, sa Arsenal-backen Kieran Tierney til Sky Sports.

Chelsea er nå nummer seks med 25 poeng, like mange poeng som både Aston Villa, Tottenham og Southampton.

Arsenal har Brighton borte tirsdag, mens Chelsea møter Aston Villa hjemme mandag.

Les også: Slik blir Premier League-julen: Toppkamper for Solskjærs United – skjebneuke for Arteta