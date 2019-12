Arteta endelig bekreftet som Arsenal-sjef

Det er Arsenal som melder nyheten om treneransettelsen på sitt nettsted. Arteta har signert en kontrakt på tre og et halvt år og starter i jobben søndag.

– Dette er en stor ære. Arsenal er en av de største klubbene i verden. Vi trenger å kjempe om de største trofeene, og det ble gjort veldig klart for meg i samtalene med Stan og Josh Kroenke, sier Arteta.

– Vi vet alle at det er en stor jobb som må gjøres for å oppnå det, men jeg føler meg trygg på at vi skal klare det. Jeg er realistisk nok til å vite at det ikke skjer over natten, men det er masse talent i troppen og lovende spillere på vei opp fra akademiet.

Det er 37-åringens første jobb som hovedtrener, men han har vunnet stor respekt for sin jobb som Pep Guardiolas assistent i Manchester City. Nå får han sjansen til selv å lede en stor klubb til suksess.

Tok farvel med City-spillerne

Arsenal sparket for tre uker siden Unai Emery etter en rekke skuffende resultater, men klubben erstatter ham med en annen basker.

Fredrik Ljungberg har ledet Arsenal-laget på midlertidig basis de siste ukene, men klubben identifiserte tidlig Arteta som sin foretrukne kandidat som Emerys etterfølger.

Manchester City uttrykte misnøye med Arsenals framgangsmåte i jakten på Arteta, men ønsket ikke å legge hindringer i veien for ham da en mulighet til å bli hovedtrener dukket opp. Torsdag tok Arteta ifølge BBC et følelsesladd farvel med City-spillerne.

– Vi var smarte som snappet ham opp, og han er ønsket av andre klubber. Han er en utrolig person og en god trener med god arbeidsmoral, sa Guardiola tidligere i uken om Arteta.

Guardiola sa fredag at han ikke vil hente en erstatter med det første.

– Vi holder oss til folkene som er her, sa han og ønsket Arteta lykke til i sin nye jobb.

Overgangssum

Arsenal må ifølge BBC betale et sjusifret pundbeløp i kompensasjon til Manchester City.

– VI er henrykt over å hente Mikel tilbake til Arsenal. Han vet at våre forventninger, og våre tilhengeres forventninger, er høye. Vi føler oss sikre på at han kan spille en viktig rolle i å føre klubben tilbake til det nivået vi forventer, sa Josh Kroenke på vegne av klubbeierne.

Han takket også Ljungberg for jobben han har gjort de siste ukene. Svensken får lede laget for siste gang mot Everton lørdag. Arteta vil sitte på tribunen under kampen mellom de to engelske klubbene han spilte for i sin aktive karriere. Søndag overtar han ansvaret for laget.

Everton har for øvrig også en midlertidig manager på trenerbenken i Duncan Ferguson. Det blir trolig hans siste kamp før Carlo Ancelotti overtar.

Attraktiv

Arteta er fra San Sebastian, men han innledet fotballkarrieren i Barcelonas ungdomsavdeling. Han slo seg aldri inn på førstelaget der, men fikk sitt gjennombrudd under et leieopphold i Paris Saint-Germain. Etter en problematisk sesong i hjembyens klubb Real Sociedad reiste han til England, der han i over ti år var en nyttig spiller for Everton og deretter Arsenal.

Han la opp i 2016 og har gjennom jobben i Manchester City gjort seg attraktiv på trenermarkedet. Han skal ha vært svært aktuell allerede da Arsenal i fjor sommer skulle finne Arsène Wengers etterfølger, men da ble Emery ansatt i stedet.

Tross tunge trenermeritter ble 48-årige Emery aldri noen suksess i klubben, og Arteta arver et lag som er helt nede på 10.-plass i Premier League, like nær nedrykksplass som Champions League-plass (sju poeng skiller begge veier).