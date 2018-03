– Arsene Wenger er ingen trener

Sport

– Wenger er ingen trener.

Denne påstanden kom fra Arsenal-legende Lee Dixon under en middag for Arsenal Supporters' Trust mandag kveld.

I et utfall mot Wenger kom han med oppsiktsvekkende påstander. Wenger er ikke den store manageren og mannen mange tror han er ifølge Dixon, skriver Mirror Football .

Ingen spillerutvikler

Blant annet sa Dixon at det slettes ikke var Wenger som utviklet Ashley Cole, men klubblegende Tony Adams som sørget for at den talentfulle forsvarespilleren nådde sitt potensiale.

– Tony Adams veiledet Ashley til å bli den beste forsvarsspilleren i verden. Det hadde ikke noe med Wengers coaching å gjøre, sa Dixon til forsamlingen.

Ingen trener

Dixon mener Wenger får alt for mye skryt uten at han utvikler spillere.

– Wengers brå fall kommer fordi Wenger er ingen trener, sa Dixon, ifølge Football London .

Han langet også ut mot Wengers rolle i utviklingen av Hector Bellerin.

