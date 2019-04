Arsenal snublet og mistet viktige poeng

Everton har vært i bra slag i det siste. Midtstopper Jagielka scoret etter bare ti minutter. Han fikk en lett jobb med å fikse 1-0 fra et par meters hold. Scoringen kom etter et langt innkast der Arsenals Sead Kolasinac var nest sist på ballen.

Jagielka var ikke tatt ut i startoppstillingen, men kom inn på laget da Michael Keane ble uggen under oppvarmingen.

Arsenal følte seg snytt for et straffespark like før Evertons ledermål. Alexandre Lacazette ble taklet hardt idet han ga fra seg ballen inne i feltet.

Tett og jevnt

Arsenal gikk hardt ut fra start i 2.-omgangen, og det ga Everton periodevis trøbbel. Hjemmelaget var på sin side pigg i enkelte situasjoner framover. To ganger hadde Everton klare sjanser da Arsenal ble mer og mer offensiv i sin jakt etter utligning.

Keeper Jordan Pickford brukte forrige helg til en omskrevet fuktig bytur i Sunderland, men det var ute av kroppen på Goodison søndag.

Etter Arsenals tilbakeslag er kampen om plassene bak suverene Liverpool og Manchester City svært tett med seks serierunder igjen å spille.

Tottenham 64 poeng, Arsenal 63, Chelsea 63 og Manchester United 61 jakter på tredje- og fjerdeplassen. De gir plass i den lukrative mesterligaen neste sesong.

Chelsea spiller hjemme mot West Ham mandag.

Engelsk eliteserie fotball søndag, 33. runde:

Everton – Arsenal 1-0 (1-0)

39.400 tilskuere

Mål: 1-0 Phil Jagielka (10).

Dommer: Kevin Friend, England.

Gult kort: Matteo Guendouzi (6), Sokratis (25), Shkodran Mustafi (82), Nacho Monreal (86), Arsenal, André Gomes (50), Everton.

Lagene:

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford – Séamus Coleman, Phil Jagielka, Kurt Zouma, Lucas Digne – André Gomes, Idrissa Gueye – Richarlison (Theo Walcott fra 79.), Gylfi Sigurdsson (Tom Davies fra 90.), Bernard (Ademola Lookman fra 88.) – Dominic Calvert-Lewin.

Arsenal (3-6-1): Bernd Leno – Shkodran Mustafi, Sokratis, Nacho Monreal – Ainsley Maitland-Niles, Mohamed Elneny (Aaron Ramsey fra 46.), Mesut Özil (Alex Iwobi fra 75.), Matteo Guendouzi, Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolašinac (Pierre-Emerick Aubameyang fra 46.) – Alexandre Lacazette.