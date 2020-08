Årsbeste av Rosenborg da Sarpsborg ble utklasset

Rosenborg fikk en drømmestart på kampen. På volley skjøt Gjermund Aasen ballen i mål før fire minutter var spilt. Samme mann måtte skadd tas av banen 20 minutter senere. Før erstatteren var kommet inn hadde Ismaila Coulibaly utlignet for gjestene.

Til tross for store sjanser ble det ikke flere mål før pause, men i løpet av fem minutter midtveis i andre omgang sørget Carlo Holse for tomålsledelse til hjemmelaget.

Kristoffer Zachariassen økte til 4-1 etter at en sterk Emil Konradsen Ceide ga sin andre målgivende for dagen. 19-åringen storspilte tidvis søndag. På tampen fastsatte Dino Islamovic sluttstillingen til 5-1.

Seieren er viktig for et rosenborglag som med tap ville gitt en sju poengers ledelse til Odd, som de tapte for forrige runde, på den viktige tredjeplassen. De har nå muligheten til å komme inn på ett vinnerspor. I neste runde tar de nemlig imot sisteplasserte Aalesund.

Sarpsborg gikk derimot på en smell etter å ha slått nettopp Aalesund forrige søndag. De ligger som nummer 12 i Eliteserien, med fem poeng ned til nedrykksplass.

Drømmestart

Rosenborg presset på allerede fra start på Lerkendal. Allerede i det andre minuttet var Emil Konradsen Ceide nær ved å finne Holse foran mål. Kun to minutter senere fant derimot Aasen veien til nettmaskene. Han traff godt på et innlegg fra Erlend Dahl Reitan som kom via Torgeir Børvens hode.

Sarpsborg kom derimot raskt inn i spillet igjen. Før ti minutter var spilt kunne Coulibaly utlignet for gjestene. Også etter 15 minutter fikk mannen fra Mali en ny skuddsjanse.

På ett hjørnespark like etter satt ballen i netter for Sarpsborg. Jørgen Strand Larsen skjøt ballen fra sju meters hold og i mål.

Dessverre for østfoldingene gikk linjemannens flagg gått opp. Mustafa Abdellaoue sto delvis foran keeper Julian Faye-Lund og ble derfor regnet som en del av spillet. TV-bildene viste derimot at Faye-Lund ikke ble nevneverdig blokkert.

På det tredje

Etter halvspilt omgang måtte målscorer Aasen forlate gressmatta med det som virket som skulderplager.

Sarpsborg utnyttet den lille perioden Rosenborg var nede i ti mann. Igjen fikk Coulibaly muligheten fra like innenfor sekstenmeteren. Denne gangen klarte ingen RBK-spillere å stoppe ballen og utligningen var ett faktum.

Etter det manglet det ikke på sjanser på Lerkendal, og begge lag kunne ved flere anledninger tatt ledelsen før pause.

Blant annet var Ole Jørgen Halvorsen nær ved å sende gjestene i ledelsen med en suser fra sekstenmeteren som gikk i tverrliggeren og ut. Også RBKs Holse smalt til med en suser av ett skudd i første omgang. Denne gangen var det keeper Aslak Falch som hindret mål

Holse-dobbel

Andre omgang startet vesentlig tregere. Den første virkelige muligheten fikk Ceide etter kvarteret spilt, men en horribel avslutning sendt ballen utenfor mål.

Ikke lenge etter var derimot Ceide frampå igjen. Denne gangen fant han Holse inne i feltet som skjøt ballen i mål.

Fem minutter senere kunne Holse igjen sette ballen i nettet. Denne gangen var det en annen unggutt i Edvard Tagseth som la inn til dansken.

Tolv minutter før pause kjempet Ceide seg nok en gang inn i sekstenmeteren før han serverte en kald Zachariassen foran mål.

Dino Islamovic fastsatte sluttstillingen til 5-1 etter et godt RBK-angrep.

KAMPFAKTA

Rosenborg – Sarpsborg 5-1 (1-1)

Lerkendal stadin: 200 tilskuere.

Mål: 1-0 Gjermund Åsen (4), 1-1 Ismaila Coulibaly (25), 2-1 Carlo Holse (62), 3-1 Holse (68), 4-1 Kristoffer Zachariassen (79), 5-1 Dino Islamovic (90).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Bjørn Inge Utvik, Sarpsborg.

Rosenborg (4-3-3): Julian Faye Lund – Erlend Dahl Reitan, Tore Reginiussen, Even Hovland, Anders Trondsen (Gustav Valsvik fra 82.) – Kristoffer Zachariassen, Per Ciljan Skjelbred (Dino Islamovic fra 70.), Gjermund Åsen (Edvard Tagseth fra 26.) – Carlo Holse, Torgeir Børven, Emil Konradsen Ceide (Filip Brattbakk fra 83.).

Sarpsborg (3-4-3): Aslak Falch – Magnar Ødegaard, Bjørn Inge Utvik, Nicolai Næss – Ole Jørgen Halvorsen (Alexander Jakobsen fra 86.), Jonathan Lindseth (Alexander Ruud Tveter fra 75.), Ismaila Coulibaly (Sulayman Bojang fra 86.), Joachim Thomassen – Jørgen Strand Larsen, Mustafa Abdellaoue (Aboubacar Konté fra 74.), Joachim Soltvedt (Sebastian Jarl fra 75.).

Eliteserien menn søndag, 13. runde:

Aalesund – Viking 2-2, Kristiansund – Start 3-2, Mjøndalen – Haugesund 1-0, Stabæk – Odd 0-1, Strømsgodset – Sandefjord 3-4, Rosenborg – Sarpsborg 5-1.

Spilt lørdag: Vålerenga – Bodø/Glimt 2-2 .

Spilles mandag: Molde – Brann.