Arrangøren snur: Ingen tilskuere under håndball-VM i Egypt

IHF-president Hassan Moustafa ønsket at hallene kunne ta imot inntil 4000 tilskuere på det 108 kampene under mesterskapet som starter onsdag. Det var planlagt å åpne for utnyttelse av inntil 20 prosent av hallenes tribunekapasitet.

Etter flere protester fra deltakernasjonene har nå den mektige presidenten snudd foran VM i hans hjemland, som starter onsdag.

– Det blir ingen tilskuere som et tiltak for å sikre alle involvertes sikkerhet og helse, heter det i en uttalelse fra IHF.

Det står at Moustafa søndag møtte Egypts statsminister Mostafa Madbouly, helseminister Hala Zayed og idrettsminister Ashraf Sobhy for å diskutere saken igjen og treffe en endelig avgjørelse. Bakgrunnen var innvendinger mot publikumsplanene, blant annet gjennom et brev fra den europeiske spillerforeningen stilet til Moustafa.

Les også: Her er programmet for håndball-VM

Det ble oppnådd enighet om at mesterskapet skal foregå uten tilskuere, med unntak av mediene og representanter fra ambassadene til de deltakende nasjonene.

Norge skal spille sine innledende kamper mot Frankrike (14/1), USA (16/1) og Østerrike (18/1) i den nye 6.-oktoberbyen i Giza. De øvrige gruppene spilles i Kairo (to spillesteder) og i Alexandria. Hovedrunden spilles også på samme sted for Norges del.

Avgjørelsen er tatt til tross for at arrangørene av VM i Egypt allerede har solgt mange billetter til mesterskapet. De som har kjøpt billetter vil få dekket sine utlegg.