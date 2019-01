Tidligere VIF-, LSK- og KFUM-spiss Eivind Arnevåg har mottatt Kongens fortjenestemedalje. Overrekkelsen skjedde i KFUM-hallen lørdag, skriver KFUM på sine nettsider.

Eivind Arnevåg sluttet som ansatt i KFUM-kameratene våren 2017. I den forbindelse ble han også nominert til Kongens fortjenestemedalje.

Selve overrekkelsen skjedde foran inviterte gjester i KFUM-hallen, under dekke av det Arnevåg trodde skulle være en 80-årsmarkering for klubben.

– Jeg mottar denne medaljen med stor grad av ydmykhet, stolthet og takknemlighet, sier Eivind til KFUM-kam.no.

– Jeg deler denne utmerkelsen med alle i Kåffa som har gått foran meg siden 1939 og de som har jobbet sammen med meg over mange år, og som nå leder klubben videre.

Arnevåg ble nominert til prisen for sine over 35 år som sentral leder i KFUM-kameratene i en periode der klubben vokste fra å være en liten kameratklubb på Ekeberg til å bli en av Norges mest anerkjente breddeklubber og en klubb som har betydd mye for tusenvis av barn og unge.

Som fotballspiller har Arnevåg 245 kamper for klubbens A-lag, og er den som har scoret flest ganger med 187 mål. Han spilte i tillegg for Vålerenga (1986-89) og for Lillestrøm (1990-91).