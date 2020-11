Argentinas største avis: Diego Maradona (60) er død

Saken oppdateres!

Avisa skriver at fotballegenden skal ha fått hjertestans i sitt hjem i byen Tigre, nord for Buenos Aires. Maradona døde tidlig onsdag morgen lokal tid, ifølge avisa.

Maradonas advokat bekrefter dødsfallet overfor nyhetsbyrået Reuters. Advokaten sier Maradona fikk et hjerteinfarkt.

Det argentinske fotballforbundet rapporterer om dødfsfallet i en Twittermelding, der de hyller «sin legende».

Maradona ble tidligere i november operert for en hjerneblødning. Inngrepet ble beskrevet som vellykket, men etterpå skal den tidligere superspilleren ha vist tegn på alkoholabstinens, skriver NTB. Det skulle han få videre behandling for.

– Diego har gått gjennom en veldig vanskelig tid. Det var et mirakel at de (legene) fant ut om blødningen i hjernen. Den kunne ha kostet ham livet, sa Maradonas advokat Matias Morla tidligere i november.

30. oktober fylte Maradona 60 år. Han hadde en lang historikk med helseproblemer, og har blant annet slitt med overvekt. Han hadde hatt to hjerteinfarkt tidligere, i tillegg til leverproblemer. Han har slitt med alkohol- og kokainmisbruk i etterkant av karrieren.

«Guds hånd»

Fotballkarrieren som startet i hjemlandet, tok ham etter hvert videre til både Spania og Italia, og klubber som Barcelona, Napoli og Sevilla. Etter at han selv la fotballskoene på hylla fikk han prøvd seg som trener, blant annet for det argentinske landslaget.

Mange husker ham kanskje ekstra godt fra VM i 1986, og særlig ett av målene han scoret mot England. Det var fra Maradonas venstrehånd, og hendelsen har blitt kjent som «Guds hånd».

Argentina vant mesterskapet etter seier over Vest-Tyskland i finalen.

– Trist

Hyllestene til den argentinske fotballegenden har for lengst begynt å renne inn. Den italienske storklubben Napoli, som Maradona herjet på banen for i flere år, har lagt ut et bilde av ham med teksten «For alltid. Ciao, Diego».

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

– Det er trist å høre når folk dør. Jeg er jo så gammel at jeg har sett og beundret Maradona i flere år. Jeg har også møtt og hilst på han og jeg hatt mye med han å gjøre, forteller Norges tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen til VG.

«Drillo» forteller om da Maradona var i Norge i 2006, da han selv besøkte fotballegenden på hotellrommet.

– Han er blant de aller aller største. Han kommer fra fattige kår, og det er det andre legender som har gjort også. På den måten minner han meg litt om Garincha, selv om han var en annen type spiller. Maradona var komplett, han kunne alt. Han hadde en spisskompetanse på mange områder, minnes Drillo.

Maradonas venn og tidligere lagkamerat på det argentinske landslaget, Osvaldo Ardiles, hyller legendens ettermæle, skriver The Independent.

– Takk, kjære Dieguito for vennskapet, for fotballen din, fullkommen, uten sammenligning. Ganske enkelt, den beste fotballspilleren i fotballens historie, sier han.

