Det betyr, til manges frustrasjon, at formspillere som Hazard og Tottenhams Son Heung-min er vraket. Pogba får plassen etter en sesong der han så langt har scoret 13 mål og har vært sentral for et United-lag som har hatt en svært varierende sesong.

Aldri tidligere har så få lag som tre vært representert på årets lag fra spillerforingen. Og for første gang siden 1988 er ikke en eneste spiller fra et London-lag inne på listen.

Fjorårets store spiller i England, Liverpool-vingen Mohamed Salah, er heller ikke med på årets lag.

Det er imidlertid fire andre Liverpool-spillere og seks Manchester City-spillere. Laget ser slik ut (4-3-3):

Ederson (Manchester City) – Trent Alexander Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Aymeric Laporte (Manchester City), Andy Robertson (Liverpool) – Paul Pogba (Manchester United), Fernandinho (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City) – Raheem Sterling (Manchester City), Sergio Agüero (Manchester City), Sadio Mané (Liverpool).