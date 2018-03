Årets første offisielle kamp utsatt

Sport

Av Sjur Natvig

Supercupen i norsk fotball mellom Lillestrøm og Rosenborg er på grunn av vinterkulda utsatt fra 5. mars til 25. april, melder Norges Fotballforbund.

Ifølge fotball.no er avgjørelsen om å utsette den såkalte Mesterfinalen basert på en totalvurdering og etter dialog mellom klubbene og mediepartner Discovery.

Værprognosene tilsier fortsatt sterk kulde på Østlandet over helgen, og dermed ville kamp på Åråsen medføre fare for å skade banedekket for lang tid framover.

– Lillestrøm har arbeidet hardt for å få banen klar og fortjener honnør og takk for innsatsen, men med den informasjon vi i dag besitter, og vurdert opp mot værprognosene som foreligger, er det riktig å utsette kampen allerede i dag og ikke vente til mandag, sier Nils Fisketjønn, som er leder av NFFs konkurranseavdeling.

– Dette sparer flere parter for unødig bry.

Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball, synes det er synd at kampen må utsettes.

– Vi hadde gledet oss til å komme i gang med norsk fotball, men det er vår vurdering at det er klokt at kampen utsettes både av hensyn til publikum, spillere og gressmatta, sier han.

Kampen mellom fjorårets cup- og seriemester skulle danne opptakt til seriestarten neste helg. I stedet vil kampen bli spilt i april, mellom 6. og 7. serierunde i Eliteserien. (NTB)