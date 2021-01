Antall smittede øker i Vålerenga ishockey

Det bekrefter Vålerengas sportssjef Frikk Juell overfor NTB torsdag.

– I laget og støtteapparatet er det utført 33 tester. Vi har mottatt 26 svar, og åtte har fått påvist korona, sier Juell.

Som følge av smittesituasjonen i klubben er hele Vålerengas spillerstall i øyeblikket i enten i isolasjon eller karantene.

Juell understreker at klubben er i tett dialog med kommuneoverlegen i Oslo og smittesporingsteamet. Torsdag testet Vålerenga hele laget og støtteapparatet på nytt. Svar er ventet i løpet av de neste dagene.

Full stopp

En rekke klubber i eliteserien i ishockey har vært rammet av smitteutbrudd den siste tiden. Mandag opplyste Vålerenga at to personer i klubben var påvist smittet.

Nå er altså antallet økt til åtte, og fortsatt gjenstår det å få svar på alle virustestene som er avgitt de siste dagene.

Ved siden av Vålerenga har Sparta, Stjernen, Frisk Asker, Stavanger, Storhamar og Manglerud Star hatt smitteutbrudd den siste tiden.

Fredag i forrige uke besluttet Norges Ishockeyforbund at kampaktiviteten i eliteserien skulle stanses for å få kontroll på smittesituasjonen. Full stopp er det også i eliteserien for kvinner og 1. divisjon for menn.

Ikke helt oversikt

Når det igjen blir igangsatt kamper er inntil videre usikkert. Torsdag var det møtevirksomhet mellom ledelsen i hockeyforbundet og klubbene. I forkant av møtet opplyste forbundets generalsekretær Ottar Eide til NTB at første mulige dato for restart av eliteserien er 26. januar.

– Det kan fort bli senere. Vi har ikke den helt klare oversikten på hvor mange som er smittet. Vi skal ha et møte med klubbene senere i dag, så da vil vi få en bedre oversikt, sa han.

Også flere hockeydommere er blitt smittet med koronaviruset den siste tiden.

Det jobbes nå med å se på mulige scenarioer for å fullføre inneværende sesong. I et intervju med NTB nylig sa Eide at hockeyforbundet har som mål å gjennomføre 36 serierunder, hvor alle lag møtes fire ganger. I tillegg diskuteres sluttspillformatet.

