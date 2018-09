Andre 2-3 tap på rad: VIF lager fest bare for motstanderen

Sport

KOMMENTAR

To 2-3 tap på rad er rimelig frustrerende, særlig når man har følelsen av å bli snytt for noe hver gang. Mot Rosenborg var alle som så kampen enige om at dette var noe av det beste norsk fotball hadde levert i år. I Skien lørdag kveld var hjemmeublikum i feststemning etter det mange av dem mente var årets beste kamp av Odd.

Vålerengas prestasjon var ikke like god som mot Rosenborg, men med skudd i tverrligger og store sjanser på overtid, var det tilgfeldigheter som hindret poeng den kvelden også. For en uke siden var det Rosenborg som stakk av med med hele gevinsten på overtid etter at VIF hadde skapt flest sjanser.

Evnen til å bite i seg knepne nederlag uten å slakke på kvaliteten på trening, er en utfordring for alle lag. Mens alle nettaviser lørdag kveld fokuserte på Espen Ruuds blomstrende høst og Torgeir Børvens (ex VIF selvfølgelig) endelige uttelling, måtte VIF-spillerne returnere med følelsen av at de skapte festen, men tapte poengene. Og den følelsen er ikke særlig god.

Det Ronny Deila måtte fokusere på var at laget hevet seg fra første omgang, men at det er vrient å vinne fotballkamper når man slipper inn tre mål. Vålerenga kan ikke dvele ved nederlagene, men ta med seg det positive og snu lua. Allerede onsdag er det kvartfinale i cupen på Lerkendal. Det eneste Vålerenga kan vinne i år, er cupen. De ønsker ikke å lage en ny fest for motstanderen.

Energien i laget er av og på, mest på de siste ukene og det var Chidera Ejuke og Bård Finne som var den offensive kraften mot Odd. Mohammed Abu opplevde sitt første nederlag som VIF-spiller og spørsmålet er om beina hans er klare for Rosenborg en gang til. Det bør de være.

Etter tre seire kom to tap, og disse variablene kjennetegner VIF. År etter år. Men vi ser et høyere bunnivå. Det selger ikke så mye entusiasme, men er tross alt viktig internt.

I hele sesongen har Vålerenga tatt ett skritt fram og to tilbake. Nå var det tre skritt fram og to tilbake. Da havner man midt på tabellen uansett hvor godt toppnivået er innimellom.

KAMPFAKTA

Eliteserien fotball menn lørdag, 23. runde:

Odd – Vålerenga 3-2 (1-0)

Skagerak arena: 6053 tilskuere.

Mål: 1-0 Espen Ruud (39), 1-1 Chidera Ejuke (48), 2-1 Torgeir Børven (66), 2-2 Bård Finne (68), 3-2 Børven (79).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Sam Johnson, Mohammed Abu, Vålerenga.

Lagene:

Odd (4-3-3): Viljar Myhra – Espen Ruud, Vegard Bergan, Steffen Hagen, Birk Risa – Jone Samuelsen (Fredrik Nordkvelle fra 66.), Vebjørn Hoff, Joshua Kitolano – Bilal Njie (Stefan Mladenovic fra 74.), Torgeir Børven, Elbasan Rashani (Martin Broberg fra 89.).

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Sam Adekugbe – Daniel Fredheim Holm (Magnus Grødem fra 88.), Mohammed Abu – Chidera Ejuke, Erik Israelsson (Aron Dønnum fra 81.), Bård Finne – Sam Johnson (Magnus Lekven fra 62.).