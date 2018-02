Andersen: - Reagerte for sent mot Russland

Sport

Av Steinar Bjerkmann

Han reagerer etter at Idrettens voldgiftsrett (CAS) har frikjent 28 russiske idrettsutøvere og opphevet livstidsutestengelse fra De olympiske leker.

– Dette er uheldig for ren idrett. Dette er uheldig for antidopingarbeidet på verdensbasis. Det virker kaotisk for de aller fleste at dette vedtaket kommer så kort tid før OL, sier Andersen til NTB.

Han er spesialrådgiver i Antidoping Norge. CAS-avgjørelsen åpner for at 28 russiske utøvere, blant annet langrennsløperne Aleksander Legkov og Maxim Vylegzjanin, kan delta i OL.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) var imidlertid raskt på banen torsdag. IOC uttalte at det «ikke er noen automatikk» i at de frikjente russiske utøverne blir invitert til vinterlekene i Pyeongchang.

– Det har vært kort tid å kjøre denne CAS-saken på. Det er svært uheldig, fordi en sak av dette omfanget med så mange utøvere hadde fortjent en mer grundig behandling, sier Andersen.

IOC avgjør deltakelse

Dopingjegeren slår fast at det er opp til IOC å avgjøre om de 28 russiske utøverne skal inviteres til lekene i Sør-Korea.

– Det er ikke opp til meg å tro. Det er helt opp til IOC å bestemme. Det er de som har lagt kriteriene for hvilke utøvere som skal inviteres. Husk bakteppet. Den russiske OL-komiteen er suspendert, og i Russland finnes det nå ikke noe apparat for å sende inn påmelding av utøverne. Dette gjør IOC helt og holdent selv. De inviterer utøvere. Og de har sagt at kriteriene er at man ikke er dømt av Oswald-kommisjonen. Dersom IOC følger sine egne kriterier, skal de (russerne) ikke inviteres til lekene i Pyeongchang, sier Andersen til NTB.

– Jeg tror det er viktig å se på hva som skjedde før og under Sotsji-OL for fire år siden. Da lurte man (russerne) en hel verden. Sett i lys av det, har vi i Antidoping Norge sagt at utøverne ikke bør få delta i Pyeongchang med mindre de har gjennomført robust resting i løpet av 2017 og etter et visst mønster, påpeker spesialrådgiveren.

I Sverige uttalte Riksidrottens dopningskommision at beslutningen kan føre til «tillitskrise» i antidopingarbeidet.

– En disiplinærkomité under IOC har dømt utøvere til utestengelse fra olympiske leker, og så får man overprøvd dette i idrettens øverste rettsorgan. Det er til bekymring for oss som jobber med dette. Dette inngir ikke til tillit i systemet. Dette må vi se nærmere på og be om en gjennomgang fra WADA om hvordan dette bør ses på framover om vi opplever noe tilsvarende, sier Andersen.

Kan ikke garantere rene vinnere

– Hvilke umiddelbare grep bør man ta?

– Det er å ta affære så fort man får ting på bordet. Husk at dette visste man før OL i Rio. På det tidspunktet tok ikke IOC affære. De lot jo de aller fleste utøverne delta, med unntak av friidrett som kjørte sitt eget system og suspenderte det russiske friidrettsforbundet. Det må handles raskt når man får denne type klare bevis på at noe har skjedd. Da må man handle raskere. Det har gått for lang tid. Det har gått fire år siden Sotsji, og dette visste man for 2,5 år siden og likevel kommer det rett før OL. Det er ikke holdbart, sier Andersen.

– Kan vi stole på at de som vinner i Pyeongchang er rene?

– Det kan vi aldri stole på eller garantere. Antidopingsystemet på verdensbasis utvikler seg hele tiden. Det har vært et system i oppkjøringen til OL hvor mange nasjonale antidopingsystemer er koordinert. Det er på rett vei, men det er umulig å garantere noe, sier Andersen. (NTB)