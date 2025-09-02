Anders Besseberg tapte ankesaken – dømt til fengsel i tre år for grov korrupsjon

IBUs tidligere president Anders Besseberg avbildet under Pyeongchang-OL i 2018. Også i lagmannsretten ble han funnet skyldig i grov korrupsjon. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dommen ble avsagt tirsdag. I tillegg til tre års ubetinget fengsel er det besluttet inndragning av to klokker og en rekke jakttrofeer, samt et beløp på rett over én million kroner.

«For noen av enkelthandlingene som er nevnt i tiltalen, har lagmannsretten kommet til at Besseberg ikke er skyldig. For noen av de handlingene som Besseberg er funnet skyldig i, er skyldspørsmålet avgjort under dissens. Det var også dissens om straffutmålingen», skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Lagmannsretten har altså kommet til at Besseberg dømmes for et noe mindre omfang enn det tingretten kom til. I tillegg er straffen redusert. Derfor er det ikke grunnlag for å ilegge Besseberg ansvar for sakskostnader.

– Besseberg er svært lettet over endelig å bli trodd på det sentrale punktet at han har aldri konspirert med Russland og mottatt fordeler for å gi noe tilbake. Disse anklagene har vært falske og utgjort en stor belastning over mange år, sier Bessebergs forsvarer Fredrik Berg til NTB.

Til Høyesterett

Han uttaler videre at det er en utfordring at korrupsjonsreglene er så vidt utformet at det vanskelig å se hva som egentlig er grensene.

– Dette er særlig vanskelig ved kundepleie som jakt og lignende. Hva som har vært alminnelig i forretningslivet blir til straffbar adferd. Her tenker vi at Høyesterett bør vurdere normen og gi veiledning. Denne delen av dommen vil derfor bli anket, sier Berg.

– Straffen for smøring settes også strengt. Også her har retten hatt et flertall og mindretall. Det er naturlig at Høyesterett også vurderer dette, opplyser han.

Økokrim sier seg på sin side fornøyd med at lagmannsretten langt på vei har vurdert bevisene mot Anders Besseberg på samme måte som påtalemyndigheten og tingretten.

Det uttaler førstestatsadvokat Marianne Djupesland, som har vært påtaleansvarlig i saken mot den tidligere skiskytterpresidenten.

– Dommen beskriver en alvorlig korrupsjonssak. Det er en innflytelsesrik person som er bestukket, og korrupsjonen har pågått i en periode på over ti år, sier Djupesland.

– Saker av denne karakter involverer gjerne personer fra mange nasjonaliteter, og korrupsjonen kan skje på reiser i utlandet. Sakene er krevende å oppdage og etterforske. Dommen er derfor et viktig signal om at slik korrupsjon kan avdekkes og straffeforfølges, også i de internasjonale idrettsforbundene, utdyper hun.

Tok dissens

Økokrim hadde lagt ned påstand om fengsel i 3,5 år og en bot på 750.000 kroner. Det ble også bedt om inndraging til en verdi av drøyt 1,4 millioner kroner.

– Besseberg dømmes for en korrupsjonshandling som strekker seg over flere år. Det er også tale om mange enkelthandlinger. Begge deler er klart skjerpende, skriver lagmannsretten i tirsdagens dom.

Et mindretall av dommerne i lagmannsretten mener de formildende momentene, Bessebergs høye alder og medietrykket saken har hatt burde tilsagt to år og seks måneder i fengsel.

Ytterligere en dommer tok også dissens og mente at Besseberg burde dømmes for et lavere beløp og en kortere periode enn flertallet. Vedkommende mente at fengsel i to år ville være riktig.

Klokker, jakt og prostituerte

I tingretten ble Besseberg felt på ni av ti tiltalepunkter og dømt til tre år og én måneds fengsel. Han har hele tiden nektet straffskyld, og i begge rettsrundene ba forsvarerne om full frifinnelse.

Besseberg var øverste sjef i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i over 25 år. Tiltalen var knyttet til vervet, og anklagene handlet om bestikkelser i form av tre luksusklokker, eksklusive jaktturer, samvær med prostituerte og en leasingbil.

Aktoratet koblet mye av dette til maktpersoner i russisk idrett og rettighetsselskapet Infront. Besseberg bestrider ikke å ha tatt imot dyre gaver, men hevder han fikk dem som privatperson.

I sin sluttreplikk i ankesaken gikk han hardt ut mot Økokrim.

– Beviser har jeg dessverre hørt veldig lite om fra aktoratets side, men antakelser har det vært masse av. Det har også vært gjengivelser av rykter, sa han.

– Jeg har uansett dom allerede forsonet meg med at jeg i noens øyne ganske snart vil bli gravd ned som skandalepresidenten, mens jeg i andres blir gravd ned som «Mr. Skiskyting», la Besseberg til.

Ba om et kritisk blikk

I Økokrims prosedyre ble Besseberg framstilt som en som beriket seg selv og ble eneveldig i sine siste år som IBU-president.

– Han var i en konstant tilstand av inhabilitet. Saken går inn i kjernen av korrupsjonsbestemmelsene, sa statsadvokat Marianne Djupesland.

Besseberg byttet forsvarsteam foran runde to i rettssystemet. I lagmannsretten tok forsvarer Fredrik Berg et oppgjør med motpartens bevisføring. Han mente ankesaken var gjennomsyret av «ulmende anklager» om juks, doping og penger.

– Det føles ikke godt å sitte her og egentlig ikke vite hva man er tiltalt for, sa Berg og ba retten ha et «betydelig kritisk blikk» på det Økokrim hadde lagt fram.

Marianne Djupesland var også aktor i ankesaken mot korrupsjonsdømte Anders Besseberg. Foto: Javad Parsa / Pool / NTB