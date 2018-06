Sport

Av Jørn H. Skjærpe

GRORUD KUNSTGRESS (Dagsavisen): Et ampert oppgjør endte målløst på Grorud kunstgress lørdag kveld, men etter kampen oppsto det høylytte diskusjoner mellom flere av spillerne. Etterpå kom forklaringen.

– I en situasjon i 2. omgang er det en stygg dytt på en av våre spillere, som blir dyttet inn i keeperen vår. Jeg sier derfor fra om at det ikke er greit. Så svarer Groruds kaptein «hold kjeft, din jævla same» til meg, sier Alta-kapteinen til Dagsavisen.

– Jeg er ikke av samisk bakgrunn selv, men vi har spillere på laget som reagerer på dette. Det er ikke greit, og det hører ikke hjemme i fotballen. Det hører ikke hjemme noen steder, legger Hansen til.

Slår tilbake

Grorud-kaptein Ahmed svarer følgende på beskyldningene:

– Det er bare tull. Kapteinen meldte mye stygt til meg under hele kampen. Mye ble sagt, men ikke det med same. Da blir jeg overrasket over at de kommer med noe sånt etter kampen, sier han til Dagsavisen.

– Det er stygt å bli beskyldt for noe sånt. Jeg blir veldig skuffet. Mye sies under en kamp, men når kampen er ferdig skal man være ferdig med det. Når man i stedet tar offerrollen etterpå, og kommer med beskyldninger om at jeg skal ha kalt noen same - jeg er utlending selv - så forstår jeg ikke logikken. Av alle mennesker, så er jeg feil person å beskylde for noe sånt, fortsetter midtbanespilleren.

Alta-kaptein Hansen er hoderystende til Grorud-kapteinens svar.

«Grow some balls»

– Hvis han sier det, så er han en løgner. Det er smålig, det er råttent. Vi har ingenting å tjene på å si at folk har kalt oss same. Han bør stå for det han har sagt. «Grow some balls», sier Alta-kapteinen, som også sier han konfronterte dommer Jørgen Haugen med situasjonen.

– Men dommeren registrerte ikke hva som ble sagt, sier Hansen.

– Går dere videre med dette?

– Videre og videre.. Det er rasisme, så jeg syns vi skal det. Vi får se. Det er ikke bra for Grorud, og det er ikke bra for fotballen,

Alta-trener Bård Flovik var også involvert i de ampre diskusjonene etter kampen.

– Dine tanker rundt dette, Flovik?

– Det snakker for seg. Det taler for seg, sier den tidligere Tromsø-treneren til Dagsavisen.

– Grorud-kapteinen avviser beskyldningene?

– De guttene som fortalte meg om dette, de stoler jeg 110 prosent på. De tuller ikke med sånt, svarer han.

Stoler på kapteinen

– Kommer dere til å ta dette videre?

– Det vet jeg ikke. Vi er robuste, vi skal stå i det, men vi liker ikke å komme hit og bli titulert slik, sier Flovik.

Grorud-trener Eirik Kjønø hørte ikke selv hva som ble sagt underveis.

– Jeg har hørt påstandene fra begge hold. Hvis det ble sagt, så skal det ikke sies. Men ble det ikke sagt, så skal det ikke komme en anklage. Så enkelt er det, sier han til Dagsavisen.

– Ahmed avviser beskyldningene?

– Ja, og da tror jeg på ham. Han er en veldig ærlig mann, sier Kjønø til Dagsavisen.

I tetstriden

Alta er tabelltreer i 2. divisjon, avdeling 1 etter lørdagens oppgjør. Grorud på femteplass har samme antall poeng (16). Både Grorud og Alta har to poeng opp til serieleder Elverum, men elverumsingene har en kamp mer spilt.

Begge lag hadde sjanser til å avgjøre underveis. I 1. omgang hadde gjestenes Magnus Nikolaisen to store muligheter, men begge ganger ble han nektet av Grorud-keeper Mats G. Viken. Alta-spissen Vegard Braaten fikk en god skuddmulighet inne i boksen, men også han ble nektet av Groruds burvokter.

Groruds største muligheter kom etter pause. Vertenes Glenn André Harviken ble spilt alene mot mål, men Alta-keeper Maris Eltermanis var kjapt ute og avverget scoring. Mot slutten av kampen av curlet Groruds Preben Mankowitz ballen like over på frispark, mens innbytter Zirak Ahmed traff stolpen for hjemmelaget på overtid. Dermed ble det poengdeling.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1 lørdag:

Grorud - Alta 0-0

Grorud kunstgressbane: 132 tilskuere.

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland.

Gule kort: Ali Iqbal og Zirak Ahmed, Grorud, Mats Grede Hansen, Alta.