Alle verdenscuprunder på skøyter før nyttår er avlyst

Det opplyser Det internasjonale skøyteforbundet på sine nettsider mandag.

Stavanger skulle vært arrangør for den andre verdenscuprunden fra 20. til 22. november. Den blir det nå ingenting av.

I stedet ser det internasjonale forbundet på muligheten for å arrangere et komprimert stevnekonsept i Nederland som erstatning for de fire kansellerte helgene.

