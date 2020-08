Alle testet og godkjent. Første landslagsmål venter...

Haaland har til sammen 80 minutter på A-landslaget på to kamper (Malta og Sverige), men ingen mål. Den nullen ser han fram til å sprekke.

Skulle han score i tiden som kommer, regner rogalendingen med at det vil bli et spesielt øyeblikk.

– Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke planlagt noen som helst form for feiring, så jeg får prøve å ta det spontant, sier Haaland til NTB.

Han er krystallklar på hans oppgave i kampene som nå venter.

– Jeg er spiss og skal prøve å levere målpoeng for landslaget. Selvfølgelig skal jeg gjøre alt jeg kan for å score mål, sier han.

Råkjør

Haaland står foran en beinhard fotballhøst. Råkjøret starter mot Østerrike i Oslo i Uefas nasjonsliga fredag.

Etter landskampoppholdet starter Bundesliga i Tyskland 18. september. Haalands Dortmund spiller åpningskampen. Så kommer også Champions League inn i bildet ganske fort.

– Det blir voldsomt med kamper nå fram til mai. Men når du er fotballspiller vil du spille kamper. Jeg gleder meg noe veldig, sier Haaland.

Han møtte på mandagens pressekonferanse sammen med landslagssjef Lars Lagerbäck. Spissen er det store norske navnet, spesielt etter at Martin Ødegaard ikke er med på denne samlingen.

– Det er få spillere jeg har opplevd som har hatt en slik framgang som Erling har hatt. Han har hodet på rett plass, og han ser positivt på det meste. Det viktigste er at han ikke selv setter seg for store forventninger om at det skal fortsette å rulle på i hver kamp, sa Lagerbäck om sin stjernespiss.

Isoleres

Det er svært strenge tiltak for spillere, ledere, mediefolk og andre involverte i forbindelse med landslagssamlingen. Alle journalister og fotografer måtte bære munnbind under pressekonferansen etter å ha signert en helseattest og vært gjennom en kroppstemperatur-test før de ble sluppet inn i lokalet.

Haaland lar ikke de spesielle omstendighetene påvirke seg.

– Det er litt annerledes, men spør du meg gjelder det å fokusere på det positive. Det har jeg prøvd å gjøre så godt jeg har kunnet, sier han til NTB.

Lagerbäck kunne avsløre at alle de norske spillerne som er testet for koronavirus, har levert negative prøver.

– De er helt isolert på hotellet. De får ikke gjøre noe uten at det er organisert og i en form der vi ikke treffer andre mennesker, sier Lagerbäck.

Avgjørende

Tre dager etter den kommende Østerrike-kampen venter Nord-Irland (borte) for de norske gutta.

Høstens første storkamp går 8. oktober. Det er «semifinalen» i EM-omspillet og går i Oslo mot Serbia. Vinner Norge den kampen, blir det finale – også den hjemme – mot enten Skottland eller Israel i november.

Vinneren der er klar for EM-sluttspillet i juni og juli neste år.

I så fall venter gruppekamper mot England, Kroatia og Tsjekkia på Norge. Haaland var ikke født sist gang Norge var med i et sluttspill for A-landslaget. Det skjedde i 2000-EM. (©NTB)