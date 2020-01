Ronny Deila er på ferie i Sør-Amerika og undertegnedes nyttårshilsen til ham er foreløpig ikke besvart: Blir det nye året i Oslo eller New York?

Ingenting er bekreftet verken fra Deila, Vålerenga eller New York City Football Club (NYCFC). Men de fleste tar det for gitt at Deila ikke er VIF-trener lenger når sesongoppkjøringen starter mandag om en uke.

Dermed er spekulasjonene i gang. Og for dem som lurer: Det er veldig mange ledige trenere på markedet.

Ronny Deila har akkurat skrevet treårskontrakt med VIF, derfor er det overraskende at dette skjer nå. Men i fotballen kan alle kontrakter brytes når det legges nok penger på bordet. Det betyr at VIF vil få en betydelig kompensasjon.

New York-klubben er eid av Abu Dhabi United Group, som har som formål å ha en «City-klubb» på hvert kontinent. Manchester City er lokomotivet, mens New York City FC er på vei opp. Men etter at trener Domenec Torrent forsvant har ikke klubben løst gåten. Det kan Ronny Deila gjøre. Seriestart er 1. mars og første hjemmekamp på Yankee Stadium er 14. mars mot FC Dallas. Da skal laget prestere.

Det skal også VIF noen uker senere. Grunnen til at Lars Bohinen nevnes nå er hans egen bakgrunn fra VIF, hans suksess i Aalesund og ikke minst hans egne uttalte ambisjoner om en dag å bli VIF-trener. Bohinen kjenner klubben og kulturen og Oslos krav. I går fikk Malmö FF ny trener etter at Uwe Rösler måtte forlate jobben. Også tyskeren kjenner norsk fotball godt. Men løsningen kan også ligge i City Groups nettverk. At VIF ser utenfor Norges grenser.

