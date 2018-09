Alex Ferguson tilbake på Old Trafford

Sport

Tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson gjør comeback på tribunen på Old Trafford for første gang etter hjerneblødningen tidligere i år.

Det var Manchester United som lørdag publiserte et bilde på sitt nettsted av Ferguson på vei inn på stadion før hjemmemøtet med Wolverhampton.

– Den fantastiske nyheten er at Sir Alex Ferguson har ankommet Old Trafford for å se på dagens kamp mot Wolverhampton, skriver klubben.

Les også: Spiller det noen rolle hvem som eier fotballklubben du heier på?

Hjerneblødning

Det var 5. mai at Manchester United opplyste at Ferguson hadde blitt hasteoperert for hjerneblødning. Noen dager senere skrev flere medier at den pensjonerte managerlegenden var ute av koma og at han satt oppreist og snakket med familie og venner.

Skotten var manager i Manchester United fra 1986 til 2013. Han førte storklubben til blant annet 13 seriemesterskap, fem FA-cuptriumfer, fire ligacuppokaler og to finaleseirer i mesterligaen. (NTB)

Les også: Beste av hele bøtteballetten