Av Jonas Berge, NTB

Franskmannen Julian Alaphilippe tok sin første etappeseier på hjemmebane da han passerte mållinjen i Le Grand-Bornand i ensom majestet.

– Jeg har ikke ord. Dette er så stort, og jeg er virkelig superfornøyd, sa seiersherren etter triumfen.

26-åringen var suveren i bakkene og sikret seg 41 poeng. Poengfangsten gjorde at Alaphilippe overtok klatretrøya fra latviske Toms Skujins.

Etter nest siste stigning stakk franskmannen ifra og cruiset inn til den første franske etappeseieren i årets ritt. Ion Izagirre og Rein Taaramäe tok andre- og tredjeplassen halvannet minutt bak.

Van Avermaet med sterk etappe

Sammenlagtleder Greg Van Avermaet leverte en sterk etappe og økte ledelsen i sammendraget. Belgieren var del av et tidlig brudd og ble kåret til etappens mest offensive rytter. Han tok fjerdeplassen og kom inn ett minutt og 45 sekunder bak Alaphilippe.

–Jeg følte meg veldig bra i dag etter hviledagen, og jeg hadde supergode bein, så jeg sa til meg selv: Hvorfor ikke prøve å beholde trøyen? Og den eneste måten å beholde trøyen var å gå i brudd, sa Van Avermaet til TV 2 etter målgang.

– En ny dag i gult, men jeg tror dette eventyret ender etter i morgen, fortsatte han.

For de største sammenlagtkanonene ble det ingen store angrep. Sky-laget holdt unna.

– Vi kontrollerte det hele fint, vi forventet et par angrep på den siste stigningen, men ingen prøvde seg. Dan (Martin) ga det et lite forsøk over toppen, men det var det hele, sa Geraint Thomas til TV 2 etter målgang.

– Det er en massiv tredagers blokk nå. Kwiatkowski satt et bra tempo, men ja, vi trodde de ville prøve. Men det vil de garantert gjøre i morgen, fortsatte han.

Ny fjelletappe

Det ble en rolig norsk dag i alpene. Kristoff og Boasson Hagen kom i mål nesten en halvtime etter Alaphilippe og endte på henholdsvis 121.- og 122.-plass. Grøndahl Jansen kom inn på 157.-plass.

Peter Sagan vant den innlagte spurten og beholder den grønne poengtrøya.

Tirsdagens etappe var den første av fjelletappene. Totalt 4000 høydemeter ble klatret på 158,5 kilometer fra Annecy til Le Grand-Bornand. Rytterne måtte bryne seg på tre første kategori-stigninger, én kategori fire-stigning og én utenfor kategori.

Onsdag venter en ny fjelletappe. Da står 108,5 kilometer fra Albertville til La Rosière Espace San Bernardo for tur.

(NTB)