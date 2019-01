Den norske alpinkongen kom med beskjeden under KitzRaceParty, et arrangement for Hahnenkamm-rennenes samarbeidspartnere og VIP-gjester.

– Jeg konsentrerer meg om rennene i Åre, de blir mine siste konkurranser på toppnivå, sa han. Uttalelsen er gjengitt på nettstedet til Østerrikes OL-komité og ble fanget opp av NRK søndag morgen.

– Det føles litt surrealistisk å si at det er slutt. Å kalle inn til pressekonferanse og fortelle det hadde jeg ikke orket, og da var det bare å si det. Nå er det ingen vei tilbake, sa Svindal til NRK søndag formiddag.

Da sto resten av de norske medierepresentantene i Kitzbühel, blant dem NTBs medarbeider, i kø for å få snakke med ham om den overraskende nyheten.

– Det er luksus å kunne velge selv når det er slutt, og den muligheten har jeg nå. Det er helt fair etter at jeg har vært med i mange år. Jeg føler meg tilfreds med at dette er den siste vinteren min, og at Åre blir den siste konkurransen.

Vondt kne

Svindals vonde kne har sørget for at han står over alle rennene i Kitzbühel denne helgen. Etter å ha fått problemer med kneet under den første treningsomgangen tirsdag dro han til Innsbruck for å få kneet sjekket av en spesialist.

– Det er ingen krise, men det ser ikke helt bra ut. Det er ikke noe nytt, det er det samme gamle, sa Svindal til NTB etter sykehusbesøket. Kirurgen Christian Fink, som opererte Svindal i 2016, var blant dem som vurderte kneet.

Konklusjonen ble at Svindal sto over både utfor og super-G i Kitzbühel. Sannsynligvis står 36-åringen også over rennene i Garmisch-Partenkirchen neste helg. Da er VM i Åre neste.

Siste gang

– Jeg må legge en plan med et mål, og det målet er å være fryktelig godt forberedt til Åre, sa Svindal til norske medier fredag.

Han har flere ganger kommet tilbake etter alvorlige skader, også etter den siste kneskaden som han pådro seg nettopp i Kitzbühel for tre år siden. Vedvarende problemer med kneet gjør at han nå kommer til å sette strek for karrieren, men først håper han å prestere en siste gang under verdensmesterskapet i Sverige.

Det var i Åre han tok sitt første VM-gull i 2007. NRK spurte om han ser for seg en avslutning med gull.

– Det ville vært perfekt, men dette er ingen ønskekonsert. Det er nær Norge, og det vil bli mye familie og venner der. Jeg tror det blir en bra avslutning på flere måter enn bare hundredeler, sa Svindal.

Han har fire OL-medaljer, deriblant gull fra Super-G i Vancouver i 2010 og utfor fra Pyeongchang i fjor. Han har fem VM-titler, to sammenlagtseirer i verdenscupen og til sammen 36 rennseirer i verdenscupen.

(NTB)