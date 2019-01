Etter ti strake seire fikk VIF-framgangen en foreløpig stans mot Stavanger lørdag, men det viste seg bare å være en pauseknapp.

Det vil si, pauseknappen var på i starten av denne kampen også, men etter 0-2 snudde alt.

For med seier til VIF og tap for Oilers er avstanden mellom de to lagene sju poeng. Også Storhamar ligger sju poeng bak med like mange kamper spilt. Ni serierunder gjenstår.

Treneren gikk

Vålerenga gjorde sin del av jobben mot kriserammede Stjernen, der treneren Bengt Åke Gustafsson trakk seg i helgen.

Men slike hendelser styrker gjerne samholdet og Vålerenga måtte jobbe hardt denne kvelden.

For Stjernen scoret overraskende nok kampens to første mål i 1. periode, men klarte ikke å fullføre perioden. Oskar Ekelund og Martin Røymark sørget for at det sto 2-2 etter første periode de de scoret med et drøyt minutts mellomrom rett før sirenen lød.

VIF-keeper Steffen Søberg ble hedret før kampen etter 300 opptredener i kongeblått, men var like sjokkert som mange andre da det sto 0-2 på lystavla.

Men det varte altså bare i drøyt to minutter.

Sterk avslutning

Tobias Lindström sendte VIF første gang i tet midtveis i midtperioden, men Stjernen utlignet igjen. Men derfra og inn var det bare VIF.

Stefan Espeland sørget for ledelse igjen 4-3 da Mikael Mikalsen satte inne til soning, kampens eneste scoring i overtall.

I siste periode haglet skuddene rundt Stjernenmålet og fire av dem gikk inn. Der og da så Vålerenga ut som en seriemester.

Det endte med at Lindström, Espeland og Røymark scoret to mål hver, mens regissøren Rasmus Ahlholm ikke kom på scoringslista.

Skuddstatistikken viste hele 52-23 til slutt og da er det greit å vinne med fem mål.

En kamp til før opphold

Seriemestertittelen kom enda nærmere da resultatet fra Askerhallen tikket inn. Frisk Asker slo Oilers hele 6-1 der hjemmelagets keeper Nicklas Dalberg ble den store profilen. For det er sjelden å vinne kampen med fem mål når man taper skudddtsatistikken med ti (27-37).

Torsdag skal Vålerenga til Hønefoss for å møte Ringerike før det blir landslagspause fram til innspurten starter i midten av februar.

Eliteserien ishockey tirsdag, 44. runde:

Vålerenga – Stjernen 8-3 (2-2, 2-1, 4-0)

Furuset Forum: 633 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (9.40) Christoffer Berger (Peter Lindblad, Philip Hansen), 0-2 (16.02) Markus Mikalsen (Isak Billet), 1-2 (18.05) Oskar Ekelund (Rasmus Ahlholm, Tobias Lindström), 2-2 (19.10) Martin Røymark (Lindström, Ahlholm).

2. periode: 3-2 (29.20) Lindström (Ahlholm, Ekelund), 3-3 (36.29) Albind Lindgren (Anders Pedersen), 4-3 (38.55) Stefan Espeland (Ahlholm).

3. periode: 5-3 (40.29) Espeland (Ekelund, Ahlholm), 6-3 (47.01) Lindström (Espeland, Ekelund), 7-3 (53.42) Røymark (Ahlholm, Daniel Sørvik), 8-3 (54.07) Jonas Oppøyen (Marcus Karlsen Ekberg).

Dommere: Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg og Roy Stian Hansen, Storhamar.

Utvisninger: Vålerenga ingen, Stjernen 3 x 2 min.

Frisk Asker – Stavanger 6-1 (1-0, 3-1, 2-0)

Askerhallen: 1131 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (6.14) Sebastian Johansen.

2. periode: 2-0 (22.05) Kyle Bonis (Hampus Gustafsson), 2-1 (25.43) Jacob Lagacé (Patrick Ulriksen), 3-1 (26.51) Viktor Granholm (Anders Bastiansen), 4-1 (35.25) Petter Kristiansen (Bastiansen).

3. periode: 5-1 (50.14) Granholm (Magnus Geheb), 6-1 (53.03) Gustafsson (Victor Björkung, Bonis).

Dommer: Robert Hallin, Jordal og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Frisk Asker 3 x 2 min., Stavanger 1 x 2 min.

Lillehammer – Ringerike 4-0 (2-0, 2-0, 0-0)

Kristins hall: 1196 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (9.29) Austin Cangelosi (Martin Ellingsen), 2-0 (17.49) Justin Hickman (Nick Dineen, Sondre Bergersen Bjerke).

2. periode: 3-0 (28.10) Dineen (Adrian Saxrud Danielsen, Bjerke), 4-0 (31.17) Joey Benik (Bjerke, Hickman).

3. periode: Ingen.

Dommere: Tommy Søstumoen, Storhamar og Kenneth Danielsen.

Utvisninger: Lillehammer 2 x 2 min., Ringerike 4 x 2 min.

Sparta – Manglerud Star 3-1 (1-0, 0-0, 2-1)

Sparta amfi: 1722 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (6.20) Christoffer Karlsen (Martin Grönberg).

2. periode: Ingen.

3. periode: 2-0 (40.56) Scott Allen (Niklas Roest, Andreas Klavestad), 2-1 (50.18) Pontus Finstad (Joachim Hermansen, Steffen Ratejczak), 3-1 (59.30) Tommy Kristiansen (Roest, Peter Quenneville).

Dommere: Robin Berg, Stjernen og Tor Olav Johnsen, Manglerud Star.

Utvisninger: Sparta 4 x 2 min. og 1 x 10 min., Manglerud Star 3 x 2 min.