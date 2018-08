Sport

Den ghanesiske midtbanespilleren ble presentert på klubbens nettsted fredag.

26-åringen spilte for Ronny Deila i Strømsgodset gjennom tre perioder og får gode skussmål fra treneren.

– Abu var den beste spilleren i Eliteserien før han reiste til utlandet. Han er veldig ballsikker, alltid tilgjengelig, flink til å spille fremover, både kort og langt, og har ikke minst bra rutine og forståelse for spillet, forteller Deila til Vålerengas nettsted.

Midtbanespilleren har seks landskamper for Ghana og ser fram mot å tilbringe høstsesongen på Valle.

– Ronny var som en far for meg da jeg bodde i Norge sist. Det er en glede å være her, og jeg ser virkelig fram til å ta del i dette prosjektet. Jeg ønsker å oppnå noe her, og skal gjøre mitt beste for laget.

(NTB)

Les også: VIF-profil er Eliteseriens «råtass» (DA+)