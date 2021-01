Abraham-hat trick sikret avansement for Chelsea i FA-cupen

Ting går ikke på skinner for Frank Lampard og co. i Premier League, som med tap for Leicester i forrige ligarunde ligger helt nede på 9.-plass i ligaen. Men i FA-cupen er de blåkledde bunnsolide.

Storscoreren fra forrige sesong Abraham åpnet scoringsballet tidlig i London. Allerede etter elleve minutter hamret han ballen i nettmaskene etter en lekker ball fra Timo Werner.

Seks minutter senere var Abraham på scoringslisten igjen, denne gang med pannebrasken, assistert av Reece James. Luton Town skapte spenning i kampen igjen med en redusering av Jordan Clark etter halvtimen spilt, men dette var Abrahams dag.

Halvveis ut i 2.-omgang brukte innbytter Callum Hudson-Odoi kun tre minutter på å finne Chelsea-helten, som fullbyrdet hat tricket halvveis ut i 2.-omgang.

Like bra gikk det ikke for lagkamerat Timo Werner, som har slitt mye med å finne nettmaskene for Chelsea. Søndag fikk han sjansen på straffespark, men misbrukte også den muligheten med et svakt forsøk.

Det ble en for tøff oppgave for bortelaget å hente inn ledelsen i sluttminuttene, som måtte gå skuffet av banen i London. Onsdag tar Chelsea imot Wolverhampton i Premier League.