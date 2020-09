Fra 12. oktober åpner regjeringen for at flere mennesker kan gå på utendørs arrangementer.

Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

– Opp til 600 personer kan være til stede på utendørsarrangementer. Det er gode nyheter for fotballsupportere. Det blir litt flere på tribunen fremover, sa statsminister Erna Solberg på onsdagens pressekonferanse.

Vedtaket gjelder ikke landskamper som er underlagt Uefas regelverk.

Dette betyr at Vålerengas damelag kan få inntil 600 tilskuere til den kommende toppkampen mot Rosenborg 18. oktober.

Vålerengas herrelag har fem hjemmekamper igjen etter 12. oktober, den første mot Kristiansund 25. oktober. Siste hjemmekamp spilles mot Start fem dager før julaften, 19. desember.

Regjeringen åpner også opp delvis for normal kontakttrening i breddeidretten for personer over 20 år fra 12. oktober. Dette gjelder ikke fra 4. divisjon i fotball og nedover.