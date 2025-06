Skiforbundet krever ekstraordinær generalforsamling etter VM-underskudd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Skistyret vil at det skal kalles inn til ekstraordinær generalforsamling, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til NRK.

Ski-VM hadde en prognose på 20 millioner kroner i overskudd. Dette ble senere nedjustert til 15 millioner. Nå venter arrangøren ifølge NRK et underskudd på rundt 20 millioner kroner, men Adresseavisen og VG meldte mandag kveld at summen kan være over 30 millioner.

– Skistyret forventer at selskapet snarest mulig og senest innen den ekstraordinære generalforsamlingen eller innen neste eiermøte, presenterer en fullstendig oversikt over selskapets økonomiske stilling, sier Dyrhaug.

Onsdag skal eierne av ski-VM møtes i Trondheim. Der skal de oppdateres på den økonomiske situasjonen og hva som skjer videre.

Ski-VM eies av Norges Skiforbund (60 prosent), Sør-Trøndelag skikrets (30) og Trondheim kommune (10).

NRK har tidligere meldt at Ski-VM har bedt leverandører om å delta i en frivillig gjeldssanering, altså at kreditorer frivillig frafaller deler av sine krav.













