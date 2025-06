Sjokkexit i eliteserien: Michelsen ferdig som trener i HamKam – hentes til en annen klubb

Det bekrefter hedmarksklubben i en pressemelding og på sine nettsider.

Avgangen til Michelsen kommer som en stor overraskelse. Den har sammenheng med at han har fått et annet jobbtilbud.

– Jakob har levert sterke resultater som vår hovedtrener, og det er helt naturlig at også andre legger merke til ham og resultatene han har oppnådd, sier styreleder Tom Haakonsen.

– Vår danske hovedtrener har fått et jobbtilbud han både ønsker å takke ja til og starte i 1. august. Vi i HamKam har valgt å respektere og akseptere hans ønske, legger han til.

Ukjent klubb

Hovedpersonen peker på at han har gjort vriene avveininger.

– Dette har vært en enormt vanskelig avgjørelse for min familie og meg, men jeg har fått en mulighet vi ikke kunne si nei til. Familien og jeg gråter med det ene øye og smiler med det andre, sier Michelsen i en uttalelse.

Det er ikke kjent hvilken klubb trenerprofilen har takket ja til.

Michelsen ble ansatt som hovedtrener i HamKam før 2022-sesongen. Han overtok jobben etter at Kjetil Rekdal og Geir Frigård.

Styreleder Haakonsen sier HamKam allerede er godt i gang med å finne ny hovedtrener. Han føler seg sikker på at jobben som trener for Briskeby-klubben er attraktiv for svært mange trenere.

Skal lede laget

Inntil en erstatter er på plass, vil Michelsen fortsatt lede laget.

– Jeg har virkelig satt pris på tiden i HamKam og samarbeidet med spillerne, støtteapparatet, administrasjonen, styret og de fine menneskene i og rundt klubben. I tillegg er jeg enormt stolt over hva vi har oppnådd sammen. Gode resultater som har gitt klubben fornyet kontrakt i Eliteserien tre sesonger på rad, flere store spillersalg og en foryngelse av spillertroppen, sier Michelsen.

– Framtiden er lys for alle med grønt hjerte, og jeg er enormt glad for at jeg forlater et sterkt Kamma, legger han til.

Dansken har tidligere trent klubber som Hobro, Skive, Sønderjyske og OB i hjemlandet. Han har også vært innom svenske Hammarby.

HamKam ligger på 13.-plass i Eliteserien etter ni kamper av årets sesong.