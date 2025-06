LSK-spillere åpner opp om dopingsjokket – trodde klubben var konkurs

Nyheten om den svært spesielle dopingsaken ble kjent lørdag. Det er ikke kjent hvilke åtte spillere som avga de aktuelle prøvene.

I et intervju med TV 2 forteller Tonje Erikstein og Klara Sporsem om hvordan de selv og lagvenninnene opplever situasjonen de to klubbene har havnet i.

– Dette her har aldri skjedd før i norsk historie, så det er jo veldig overraskende for alle at det blir sånn. Når det er funnet stoff hos alle åtte, er det også derfor man er enda mer sikker på at det åpenbart er noe som ikke stemmer. Alle er egentlig ganske sikre på at dette kommer til å ordne seg på en god måte, sier Sporsem til kanalen.

De åtte spillerne kommer både fra LSK Kvinner og Vålerenga. Kun én av dem hadde en tilstrekkelig mengde av det forbudte stoffet DMBA som gjør at dopingprøven anses som positiv.

I etterkant skal samtlige spillere hos begge klubber ha avlagt nye prøver uten spor av forbudte stoffer.

Tonje Erikstein forteller til TV 2 at både hun og lagvenninnene ble tatt på senga da ledelsen innkalte til møte.

– Vi er veldig nøye generelt på hva man får i seg både av medisiner og kosttilskudd og hele den pakken, så jeg er bare veldig overrasket. Da vi skulle ha det møtet så tenkte jeg at «nå kommer de til å si at vi kommer til å gå konkurs», for det er det vi er vant til fra i fjor. Men så var det dette her. Det var helt ut av det blå, sier hun.

Under den aktuelle kampen ble åtte spillere plukket ut til dopingkontroll. Analysene viste altså at samtlige prøver inneholdt DMBA.

Spilleren som testet over grenseverdien tilhører Vålerenga.