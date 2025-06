Jan Halvor Halvorsen ferdig i Lyn etter tung sesongstart: – En fantastisk person

Det opplyser Oslo-klubben på egne nettsider mandag.

Halvorsen ble ansatt som hovedtrener i Lyn i januar 2022. I sitt første år løftet han klubben til 2. divisjon. Deretter ble det ytterligere et opprykk til 1. divisjon.

I sesong nummer tre kom klubben helt til kvalifiseringen til Eliteserien.

To opprykk

– Jeg er stolt og glad over at jeg har vært med på å føre Lyn tilbake til toppfotballen på en vanvittig reise de siste 3,5 årene, sier trenerprofilen.

– Jeg vil takke alle spillerne, støtteapparatet, Bastionen og alle med Lyn-hjerte som har støttet prosjektet som vi har lykkes med hundre prosent. Vi har alle vist at alt er mulig når vi alle har troen på det, legger han til.

Lyn ligger nest sist på tabellen i 1. divisjon etter ni spilte kamper. Det har kun blitt én seier så langt.

– Jeg er sikker på at det blir stang inn allerede mot Start i neste kamp. Målsetningen for sesongen om å være et 1.-divisjonslag i 2026 kommer dere garantert til å klare, sier Halvorsen.

Aadland overtar

Styreleder Petter Sætherbakken og sportssjef Glenn Hartmann takker treneren for samarbeidet.

– Jan Halvor har vist stor dedikasjon og innlevelse i jobben som hovedtrener for Lyn, og vi har hatt en fantastisk reise sammen. Når man jobber så tett sammen som Jan Halvor og jeg har gjort over tre og et halvt år, er det selvfølgelig leit at vi nå skiller lag, men noen ganger så blir det dessverre slik, sier Hartmann.

– Jan Halvor er en fantastisk person som har min ytterste respekt og jeg er helt sikker på at vi kommer til å ha mye kontakt i tiden fremover. En person man blir glad i og jeg ønsker han alt det beste i tiden fremover, legger han til.

Inntil videre er det Magnus Aadland som tar over jobben som hovedtrener for klubbens A-lag. Han var trener for Frigg i mange år før han ble hentet inn som Halvorsens assistent foran denne sesongen.