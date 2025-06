Hardt ut mot French Open: – Uheldig for kvinneidretten

Grand Slam-turneringen er inne i sin andre og siste uke for året. Men siden åpningsdagen forrige søndag, har det foreløpig ikke blitt spilt kvinnekamper i «prime time» på hovedbanen Philippe Chatrier.

I fjor ble heller ikke en eneste kamp på kvinnesiden valgt, skriver The Guardian.

Dette har fått en rekke tennisstjerner til å reagere. Blant dem er Ons Jabeur, tidligere verdenstoer og tre ganger Grand Slam-finalist.

Tunisieren uttalte seg først om problemstillingen onsdag.

– Det er trist at vi fortsatt ser dette. Jeg tror ikke de har døtre, sa Jabeur om arrangørene på en pressekonferanse, ifølge The Athletic.

– Jeg står fortsatt for det jeg har sagt. I Europa er det generelt uheldig for kvinneidretten – ikke for tennis spesifikt, men generelt. Jeg håper at de som tar disse avgjørelsene … jeg tror ikke de har døtre, fordi jeg tror ikke at de ønsker å behandle døtrene sine på denne måten.

Senere la 30-åringen ut en lengre tekst på X for å støtte og fremme kvinnetennis.

– Kvinnenes spill har skrevet sin egen historie – høyt, briljant og altfor lenge uten anerkjennelse, sto det blant annet i innlegget.

Direktør: – Aksepterer ikke at det fremstilles slik

Gilles Moretton, president i det franske tennisforbundet, uttalte forrige uke at kampprogrammet avgjøres basert på «hva som er best for tilskuere», skriver The Athletic.

I Grand Slam-turneringene spiller herrene best av fem sett, mens kvinnene fortsatt spiller best av tre – som også gjøres på de ordinære tennistourene ATP og WTA. Dermed varer ofte herrekampene vesentlig lengre enn kvinnenes kamper.

Turneringsdirektør Amélie Mauresmo avviser at kvinnespillerne ikke fortjener å spille kveldskampene.

– Det har aldri vært slik at kvinnene ikke er verdige til å spille om kvelden. Det har aldri vært tilfelle, og jeg aksepterer ikke at det fremstilles slik, sa den tidligere verdenseneren og Wimbledon- og Australian Open-vinneren på en pressekonferanse fredag.

– For meg er budskapet det jeg alltid har sagt, og det vil jeg gjenta, at forutsetningene for å ha én unik kamp om kvelden ikke har endret seg.

Turneringsdirektør Amelie Mauresmo mellom tennisspilleren Richard Gasquet (til venstre) og den franske tennispresidenten Gilles Moretton. Franske Gasquet spilte torsdag sin siste French Open-kamp i karrieren. (ALAIN JOCARD/AFP)

Mauresmo opplyste at Frankrikes TV-avtale med rettighetshaver Amazon Prime innebærer at det kun sendes én kamp på kveldsprogrammet, skriver The Athletic.

– Det er lengden på kampene, ikke nivået de når, sa Mauresmo.

– Rom for forbedring

Til tross for en rekke reaksjoner fra flere hold, har arrangørene fortsatt med å legge herrekamper som hovedkamp i såkalt «night session» på det største stadionet i turneringen.

Mandag kveld spiller verdensener Jannik Sinner mot Andrej Rubljov på hovedbanen, tirsdag er det Carlos Alcaraz mot Tommy Paul.

Amerikanske Coco Gauff, som vant US Open som 19-åring i 2023, ble senere spurt om Jabeurs kritikk mot kampprogrammet i Paris. Hun støttet tennisrivalens perspektiv.

– Jeg synes helt klart at kvinnekamper fortjener en plass på kveldsprogrammet, sa Gauff etter sin kamp i tredje runde torsdag, ifølge The Guardian.

Amerikanske Coco Gauff etter å ha tatt seg til fjerde runde lørdag. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

Hun sammenligner det hele med de andre Grand Slam-turneringen.

– Da jeg spilte en kveldskamp 19:00 i US Open, med Novak Djokovic – som regnes som tidenes beste spiller – etter meg, opplevde jeg at publikum var nesten like begeistret for å se meg som for å se ham. Det samme gjelder med steder som Australian Open. Jeg mener absolutt at det er rom for forbedring på dette området i denne turneringen fremover, sa 21-åringen.

