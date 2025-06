Adresseavisen: Mot underskudd på over 30 millioner for ski-VM

Flere uavhengige kilder opplyser til avisen at de siste tallene viser et underskudd på mer enn 30 millioner kroner.

Det var sist uke at nyheten om et mulig stort underskudd for mesterskapet i februar og mars sprakk. Den økonomiske situasjonen for ski-VM ble beskrevet som alvorlig og uoversiktlig.

Tirsdag skal ledelsen for selskapet som arrangerte ski-VM i Trondheim orientere eierne i et møte. Norges Skiforbund er største eier (60 prosent) og varslet en større gjennomgang av hele VM-opplegget. På eiermøtet vil også representanter for Sør-Trøndelag skikrets (30 prosent) og Trondheim kommune (10 prosent) møte i kraft av å være eiere.

Adresseavisen sitter inne med kilder som kan tyde på at tallene kan forverre seg ytterligere.

VG mener å vite underskuddet i skrivende øyeblikk er på 34 millioner, men at dette tallet kan øke siden ingen ennå ikke sitter på den fulle oversikten.

VM-ledelsen er i dialog med flere kreditorer og jobber samtidig med å få en fullstendig oversikt over økonomien.

Ski-VMs styreleder Åsne Havnelid har også sendt brev til eierne der det blir foreslått en frivillig gjeldssanering som et skritt på veien videre.

I utgangspunktet var både målet og håpet at ski-VM i Trondheim skulle generere et overskudd på 20 millioner kroner.