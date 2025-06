Sarpsborg utlignet ti minutter på overtid – bluss kastet på banen i Fredrikstad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Utligningen kom over ti minutter ut i tilleggstiden da Karlsbakk satte ballen i mål fra kort hold foran egne fans.

Sondre Sørløkk så ut til å bli matchvinner etter at Sarpsborg-keeper Mamour Ndiaye gikk ned i en duell med FFK-spiss Emil Holten i forkant av målet etter 79 minutter.

Snaut ti minutter tidligere hadde Sarpsborg fått et mål annullert for angrep på keeper da Menno Koch traff FFK-keeper Jonathan Fischer i ansiktet med en albue før han stanget ballen i mål.

Det satte sinnene i kok i Sarpsborg-leiren. To personer på Sarpsborg-benken fikk utdelt kort etter FFKs 1-0-mål, et gult og et rødt.

Til slutt klarte Sarpsborg likevel å berge med seg et poeng, etter Karlsbakks sene scoring.

– Jeg føler målet vi får annullert er helt likt det de scorer på. Jeg synes det er jævlig fortjent at vi får med iallfall ett poeng fra denne kampen, sa Karlsbakk til TV 2.

Banen røyklagt

Kampen åpnet med et voldsomt trøkk fra tribunen, og oppgjøret måtte stanses etter bare et drøyt minutt i begge omganger etter at banen ble røyklagt fra blussingen til fansen.

På banen var det også trøkk fra start med gode muligheter til begge lag. Fredrikstad hadde de fleste sjansene, mens Sarpsborg hadde noen av de største.

Da Fredrikstad scoret åpningsmålet, ble et bluss kastet ut på banen.

Med 1-1 står Fredrikstad med 17 poeng etter 10 kamper. Sarpsborg er oppe på 13 poeng med én kamp mindre spilt enn sin Østfold-rival.

Venter på straff

Onsdag spilte FFK hjemme mot Rosenborg i en kamp som endte med 0-2-tap og at en FFK-supporter kastet en glassflaske i bakhodet på Rosenborg-kaptein Ole Selnæs.

Både supporteren som kastet flasken og ytterligere en person som skal ha kastet en gjenstand mot banen, er blitt utestengt av klubben i ettertid.

Reaksjonen fra NFF lar vente på seg noen uker, etter en grundig gjennomgang. Flere i RBK-leiren, blant andre Selnæs, mente at Fredrikstad burde straffes med spill for tomme tribuner.

Eliteserien tar også en liten sommerpause. Neste kamp for Fredrikstad er om tre uker, borte mot Viking. Samme dag spiller Sarpsborg hjemme mot Bryne.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag, 9. runde:

Fredrikstad – Sarpsborg 1-1 (0-0)

Fredrikstad stadion: 12.560 tilskuere.

Mål: 1-0 Sondre Sørløkk (79), 1-1 Daniel Karlsbakk (90+11).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Rocco Shein, Oskar Øhlenschlæger, Andreas Hagen, Fredrikstad, Menno Koch, Daniel Karlsbakk, Sarpsborg.

Fredrikstad (3-4-2-1): Jonathan Fischer – Maxwell Woledzi, Ulrik Fredriksen, Fallou Fall – Daniel Eid (Simen Rafn fra 85.), Rocco Shein (Patrick Metcalfe fra 77.), Leonard Owusu, Stian Stray Molde – Oskar Øhlenschlæger (Benjamin Faraas fra 85.), Henrik Skogvold (Sondre Sørløkk fra 67.) – Emil Holten.

Sarpsborg (4-3-3): Mamour Ndiaye – Eirik Wichne, Menno Koch, Franklin Tebo, Mohanad Jeahze (Victor Halvorsen fra 72.) – Sander Christiansen (Martin Håheim-Elveseter fra 88.), Aimar Sher, Harald Nilsen Tangen (Sveinn Gudjohnsen fra 87.) – Daniel Karlsbakk, Jo Inge Berget (Peter Reinhardsen fra 55.), Alagie Sanyang (Nikolai Skuseth fra 87.).

Senere kampstart (17.00): Brann – Kristiansund, Bryne – Sandefjord, Haugesund – Bodø/Glimt, Rosenborg – KFUM Oslo, Molde – Viking (19.15).

Spilt lørdag: Strømsgodset – HamKam 0-3, Tromsø – Vålerenga 2-1.

---