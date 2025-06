Mol og Sørum tapte finalen i Ostrava – de svenske OL-mestrene vendte til seier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Svenskene vendte til seier 2-1 (28-30, 21-17, 15-7) i en jevn og spennende finale og tok sin første turneringsseier i år.

Siden høsten 2022 har Mol og Sørum vært i semifinale i hele 23 eliteturneringer på rad. De var i finale for 16. gang på de turneringene, men greide ikke å ta den 12. tittelen i perioden.

Mol og Sørum måtte spille to tresettskamper både lørdag og søndag, og det tar på. I den siste virket de kjørt mot slutten, og det endte med tap.

– Dette føles så bra. Vi spilte veldig bra, og jeg er superglad, sa Hellvig i intervju med arrangøren.

Thriller i 1. sett

Åhman og Hellvig kom best i gang og scoret finalens to første poeng. De ledet det første settet til 5-4, men så overtok nordmennene overtaket og ledet med inntil fire poeng helt til svenskene utlignet til 15-15 med to strake blokker fra Hellvig.

Deretter scoret lagene annethvert poeng, med norsk ledelse og svensk utligning, fram til svenskene skaffet seg settball på 20-19. Dramatikken fortsatte, og lagene avverget fem settballer hver før de norske omsatte sin sjette i settseier.

Svenskene startet best også i 2. sett, nå med 3-0-ledelse. De norske fikk kontakt på 4-5 og igjen på 9-10, men svenskene dro fra igjen begge ganger. På 14-14 var de norske à jour. Deretter var det annenhver gang svensk ledelse og norsk utligning til 17-17, før svenskene fikk en luke og tvang fram et tredje sett.

For tredje gang startet svenskene best, med 3-0-ledelse. De norske ga seg ikke og fikk igjen kontakt på 3-4, men Åhman og Hellvig rykket fra igjen, og den norske duoen ledet aldri i det tredje settet.

Sterke i hodet

Tidligere i turneringen vant den norske stjerneduoen sin gruppe med to seire og gikk dermed rett til 2. utslagsrunde. Lørdag slo de to amerikanske par i Chaim Schalk/James Shaw og Miles Partain/Andy Benesh.

Begge de kampene gikk til tre sett, og det gjorde også søndagens semifinale mot de tsjekkiske hjemmefavorittene Ondrej Perusic/David Schweiner. Igjen viste de norske nerver av stål mot slutten og vant 2-1.

I semifinalen var det ikke bare på grunn av briljant spill at de avanserte, men det norske paret er svært dyktige til å dra fram poeng når det trengs, og det var også det som skjedde mot verdensmesterne fra 2023.

OL-vinnerne fra 2021 dro det hele i land med settsifrene 21-19, 19-21, 15-9.

Gravde dypt

– Vi måtte grave dypt for denne. De ga aldri opp, sa Mol i intervju med arrangøren.

Perusic og Schweiner tok senere tredjeplassen ved å slå svenskenes polske semifinalemotstandere Bartosz Losiak og Michal Bryl 2-0.

I den forrige verdenstourturneringen tok nordmennene 3.-plass i Brasilia. De startet sesongen med seier, også det i Brasil i byen Saquarema.

Henrik Mol og Mathias Berntsen deltok også i turneringen i Ostrava. De tok seg til 2. utslagsrunde, men tapte der 15-21, 17-21 for rutinerte og meritterte Cherif Younousse og Ahmed Tijan fra Qatar.