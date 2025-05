VIF-tabber hjalp Tromsø til fjerde seier på rad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var hjemmelagets fjerde strake seier i Eliteserien. Erlien utnyttet nølende keeperspill og trillet inn vinnermålet halvveis ut i 2. omgang.

Magnus Sjøeng avventet på et langt oppspill, og det skapte fullt Vålerenga-kluss. Aaron Kiil Olsen gjorde ikke mer i tro på at målvakten skulle være mer aktiv i egen boks da han prøvde å skjerme ballen inn til keeper.

Da stakk Erlien fram foten og ballen trillet sakte inn i hjørnet.

Skal ikke skje

- Det skal jo ikke skje på dette nivået, men det er en del av fotballen, sier VIF-trener Geir Bakke til TV2.

Scoringen var Erliens femte for sesongen. Den kom like etter at Elias Sørensen hadde gjort 1-1 mot spillets gang.

Tromsø tok ledelsen ved David Edvardsson etter 52 minutter. Skuddet hans gikk inn via metallet. Da var det en svak klarering fra Sjøeng som Tromsølaget fikk servert 20 meter fra mål.

Før pause hadde vertene dominert kampen tungt og sett to baller gå i stolpen. Vålerenga framsto svært defensivt på Romssa. Jakob Napoleon Romsaas hadde blant annet et skudd i tverrliggeren.

Eliteserien i fotball 2025: Tromsø - Vålerenga Tromsø 20250531. Tromsøs David Edvardsson feirer sin 1-0 scoring under eliteseriekampen i fotball mellom Tromsø og Vålerenga på Romssa Arena. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

Mange skader

Hos VIF var Filip Thorvaldsen aktiv og den som skapte de største sjansene utenom scoringen.

Etter ni kamper ligger Tromsø på 5.-plass med 16 poeng. Fem poeng bak følger Vålerenga som nummer elleve på tabellen.

Opprinnelig var møtet mellom TIL og VIF satt opp som en «midnattssolkamp» med avspark klokken 22.00, men ble framskyndet for å unngå krasj med Champions League-finalen.

Vålerenga startet uten Henrik Bjørdal, Petter Strand og Magnus Riisnæs som alle er ute med skader. Før hvilen måtte også Vegar Eggen Hedenstad gå av banen med en skade.

Eliteserien settes på pause i tre uker etter helgens runde. Tromsøs neste kamp er borte mot HamKam 22. juni, mens VIF tar imot Molde samme dag.

---

FAKTA

Eliteserien menn lørdag, 9. runde:

Tromsø – Vålerenga 2-1 (0-0)

Romssa Arena: 5291 tilskuere.

Mål: 1-0 David Edvardsson (52), 1-1 Elias Sørensen (67), 2-1 Vegard Erlien (68).

Dommer: Sigurd Kringstad, Valder.

Gult kort: David Edvardsson, Vetle Skjærvik, Abubacarr Sedi Kinteh, Tromsø, Vinícius, Brice Ambina, Vålerenga.

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Vetle Skjærvik, Tobias Guddal, Abubacarr Sedi Kinteh (Anders Jenssen fra 89.) – Leo Cornic, Runar Norheim (Yaw Paintsil fra 76.) – David Edvardsson (Sigurd Prestmo fra 89.), Ruben Yttergård Jenssen, Jens Hjertø-Dahl (Kent-Are Antonsen fra 69.) – Jakob Romsaas (Ieltsin Camões fra 69.), Vegard Erlien.

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad (Håkon Sjåtil fra 31.), Aaron Kiil Olsen, Sebastian Jarl, Vinícius – Elias Hagen (Stian Sjøvold fra 63.), Brice Ambina, Carl Lange – Filip Thorvaldsen, Muamer Brajanac (Mees Rijks fra 62.), Elias Sørensen.

Øvrig kamp lørdag: Strømsgodset – HamKam 0-3.

Spilles søndag: Fredrikstad – Sarpsborg, Brann – Kristiansund, Bryne – Sandefjord, Haugesund – Bodø/Glimt, Rosenborg – KFUM Oslo, Molde – Viking.

---