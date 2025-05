Tidenes største finaleseier da Paris Saint-Germain vant mesterligaen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er de største seierssifre noensinne i en finale i den gjeveste europacupen.

Doué var den lille overraskelsen i Luis Enriques laguttak, da han ble foretrukket framfor Bradley Barcola. Unggutten, som fyller 20 år tirsdag, la opp til Achraf Hakimis ledermål i det 12. minutt og økte selv ledelsen i det 20. og 63. minutt.

Han ble byttet ut like etter, og Khvicha Kvaratskahelia scoret det fjerde målet da Ousmane Dembélé i det 73. minutt sendte ham alene med keeper.

– Jeg finner ikke ord. Dette er min største drøm. Vi skrev historie i dag, sa Doué etter kampen.

Dommer blåste av umiddelbart

Tre minutter før full tid gjorde innbytter Senny Mayulu 5-0-målet og fullbyrdet ydmykelsen av Inter. Dommeren valgte barmhjertig å blåse av uten tilleggstid.

PSG greide aldri å vinne mesterligaen da superstjernene Lionel Messi, Neymar og Kylian Mbappé utgjorde angrepstrioen. Med Doué, Dembélé og Kvaratskhelia på topp brøt laget tørken.

– Dette betyr alt. Tilhengerne er den viktigste grunnen til at vi ville vinne dette trofeet, men det er mange grunner. Det har vært vår drøm, og nå er den virkelig, sa Vitinha til TNT Sports.

Det gjorde godt også for fransk fotball, som før lørdagens triumf i München hadde bare Marseilles seier fra 1993 å vise til i den gjeveste europacupen. De øvrige topp-5-ligaene har henholdsvis 20 (Spania), 15 (England), 12 (Italia) og 8 (Tyskland) titler.

Mens det var fransk jubel i München, var det opptøyer i Paris da byens lag vant mesterligaen.

Germany Soccer Champions League Final Desire Doue ble finalens store spiller. (Matthias Schrader/AP)

Fullstendig utspilt

Inter hadde helt fra start store problemer med å spille seg ut bakfra mot det høye og helhjertede PSG-presset, og laget skulle tidlig komme under.

Inter startet med fire spillere i Italias landslagstropp som fredag møter Norge i VM-kvalifisering på Ullevaal. De slet tungt, og framfor alle Federico Dimarco. Han gjorde en dårlig figur ved flere anledninger.

Ved ledermålet ble Inter-forsvaret fullstendig utspilt. Khvaratskhelia utfordret først på venstresiden, og gultrøyene slet med å håndtere alle PSG-løpene. Ballen kom til Vitinha, som slo en smart stikker til Doué. Dimarco lå for langt inne og opphevet offside, og Doué serverte Hakimi på åpent mål. Den tidligere Inter-spilleren kunne bare bredside ballen inn.

Åtte minutter senere gjorde PSG-stopper Willian Pacho en stor prestasjon da han i duell med Nicolo Barella avverget hjørnespark for Inter. Så kontret PSG lynhurtig. Dembélé utfordret Francesco Acerbi og Hakan Çalhanoglu og crosset til Doué, som dempet ballen på brystet og knallet den inn via Dimarcos legg. Yann Sommer i målet var sjanseløs.

Punktert

Inter kom til noen muligheter på dødballserver fra Çalhanoglu, men det var klasseforskjell. Khvaratskhelia hadde flere sjanser til å øke før Doué gjorde 3-0 i det 63. minutt.

En feilvendt Dembélé leverte en lekker sålepasning til Vitinha, som stormet fram og spilte Doué i rett øyeblikk så unggutten kunne skyte i mål.

Få minutter senere ble Doué byttet ut med Barcola. Også uten ham på banen skulle PSG herje og score. Khvaratskhelia og Mayulu scoret hver sin gang og sørget for kalassifre.

PSG, som i cuprundene hadde slått ut Premier League-trioen Liverpool, Aston Villa og Arsenal, rundet av med historiske sifre mot sølvlaget i Serie A.

Mens fem Inter-spillere slutter seg til Italias tropp med mye å revansjere, kommer stjernekeeper Gianluigi Donnarumma til Oslo full av selvtillit og glede. Han et par smeller i sammenstøt med lagkaptein Marquinhos på Inter-dødballer og holdt nullen i finalen.

Inter håpet å vinne mesterligaen for første gang siden 2010, men har nå tapt finalen to ganger på tre år, begge ganger mot en klubb som vant for aller første gang (Manchester City i 2023).

Mesterligaen menn lørdag, finale i München, Tyskland:

Paris Saint-Germain – Inter 5-0 (2-0)

Mål: 1-0 Achraf Hakimi (12), 2-0 Désiré Doué (20), 3-0 Doué (63), 4-0 Khvicha Kvaratskhelia (73), 5-0 Senny Mayulu (86).

Dommer: István Kovács, Romania.

Gult kort: Nicola Zalewski (56), Simone Inzaghi (58, trener), Marcus Thuram (69), Francesco Acerbi (71), Inter, Désiré Doué (65), Achraf Hakimi (90), Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Gianluigi Donnarumma – Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernandez fra 78.) – João Neves (Warren Zaïre-Emery fra 84.), Vitinha, Fabián Ruiz (Senny Mayulu fra 84.) – Désiré Doué (Bradley Barcola fra 66.), Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos fra 84.).

Inter (3-2-3-2): Yann Sommer – Benjamin Pavard (Yann Bisseck fra 53., Matteo Darmian fra 62.), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni – Denzel Dumfries, Federico Dimarco (Nicola Zalewski fra 53.) – Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu (Kristjan Asllani fra 70.), Henrikh Mkhitaryan (Carlos Augusto fra 62.) – Marcus Thuram, Lautaro Martínez.

Dette er de siste ti vinnerne av mesterligaen:

* 2024/25: Paris Saint-Germain (Frankrike)

* 2023/24: Real Madrid (Spania)

* 2022/23: Manchester City (England)

* 2021/22: Real Madrid

* 2020/21: Chelsea (England)

* 2019/20: Bayern München (Tyskland)

* 2018/19: Liverpool (England)

* 2017/18: Real Madrid

* 2016/17: Real Madrid

* 2015/16: Real Madrid

