Styrelederen beklager VM-krisen: – Føler jeg har sviktet

– Jeg føler at jeg har sviktet, sier hun til VG.

Tidligere i uken bekreftet VM-arrangøren at selskapet går mot et betydelig negativt resultat. Målet var å gå 20 millioner kroner i overskudd.

– Vi ser nå at økonomistyringen i ski-VM ikke har vært god nok. Og det er mitt ansvar som styreleder. Jeg har ikke hatt nødvendig oversikt og kontroll, selv om vi har fått rapporter underveis på alle styremøtene våre, sier Havnelid.

Norges Skiforbund eier 60 prosent av VM-selskapet og har bedt om full gjennomgang av arrangørens arbeid.

– Jeg ser at det er mange som vil ha gransking nå. Når vi har kommet lenger ned i veien, så vil jeg også be eierne våre om at vi gjennomfører en grundig, ekstern evaluering. Da kommer jeg til å være fullstendig åpen. Vi er også nødt til å se på hvordan styret har jobbet, sier Havnelid til VG.

Det var onsdag kveld at bekreftelsen kom på at VM-resultatet ikke blir i nærheten av forventningene. Senere ble det kjent at ingen kreditorer får utbetalt penger de har til gode før arrangøren har full kontroll over den økonomiske situasjonen.

– Vi har løpende dialog med våre kreditorer. Vi har i kreditorbrevet sagt at vi skal kontakte dem innen kort tid når vi har full oversikt, sa VM-sjef Åge Skinstad til NTB fredag.