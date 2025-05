LSK sløste i ny seier – nedtur for Rekdal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Thomas Lehne Olsen ble matchvinner i en kamp LSK burde ha vunnet klart etter en strålende 2. omgang.

Målet kom etter en drøy halvtime. Romerikingene utnyttet svakt EIK-spill, fikk ballen, og til slutt kom avslutningen fra rundt tolv meter.

Det var Lehne Olsens sjette seriemål for sesongen.

Lillestrøm er eneste ubeseirede lag i 1. divisjon. Hans Erik Ødegaards menn står med sju seirer og to uavgjorte. Det gir seks poengs luke på tabelltoppen.

Drama

Start er nærmest etter å ha slått Moss 3-0 borte. Mathias Grundetjern ble tomålsscorer i en kamp der vertene i nesten en omgang måtte spille med ti mann.

Tross en tidlig ledelse gikk det ikke veien for Rekdals AaFK i Trondheim. Áki Samuelsen snudde 0-1 til 2-1 for Ranheim, og avgjørelsen falt på et straffespark mot slutten.

Muligheten kom da Philip Aukland mistet en enkel ball og felte Bendik Bye på ulovlig vis. Dommeren pekte mot krittmerket og tok opp det røde kortet.

Aalesund har overrasket i cupen, men sliter med å vinne nok seriekamper. Kun tre av lagets åtte første har gitt tre poeng.

Børven avgjorde

Sunnmøringene har 13 poeng og er nummer sju på tabellen. Ranheim er à poeng med AaFK.

Torgeir Børven avgjorde Odds 1-0-kamp mot Åsane. Scoringen kom etter kun to minutter, og seieren tok vertene opp på 16 poeng. Det er like mange som treer Sogndal har etter å ha spilt 2-2 mot Raufoss.

Samme resultat ble det mellom Stabæk og Kongsvinger. Jesper Grundt fikset KIL-utligningen i tilleggstiden.

Fredag spilte Skeid og Hødd 1-1 på Nordre Åsen, mens Lyn tapte 1-3 for Mjøndalen på Bislett torsdag.

Nå er det to ukers pause i 1. divisjon.