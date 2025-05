Klubbene bekrefter dopingsak i Toppserien: – Meget uvanlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Saken bekreftes i en felles uttalelse. Der blir den omtalt som «meget uvanlig» av medisinske eksperter klubbene har rådført seg med.

Det var det forbudte stoffet DMBA som det ble funnet spor av i samtlige åtte prøver tatt 22. april. I én av dem, fra en spiller i Vålerenga, ble det målt verdier over grensen for hva som utgjør et mulig brudd på dopingreglene.

NRK var først med å erfare saken.

DMBA er et syntetisk stoff som stimulerer sentralnervesystemet. Det er ikke tillatt i kosttilskudd i Norge og EU, men er likevel blitt funnet i ulovlige produkter solgt på nettet.

Ingen spor fire uker senere

I pressemeldingen fra klubbene står det at det ble tatt nye prøver av spillerne 24. mai. Disse viste ingen spor av det aktuelle stoffet hos noen av dem.

Vålerenga og LSK Kvinner skriver at de har mottatt muntlig bekreftelse på dette fra Antidoping Norge, og at endelig analyse er ventet snart.

Også spilleren som tidligere testet over grenseverdi, har avlagt ny prøve uten spor av DMBA.

Tar det på alvor

Klubbene understreker at de tar saken på største alvor, og at de samarbeider tett med Antidoping Norge, Norges Fotballforbund og medisinske eksperter for å få klarhet i hvordan spillerne kunne avgi positive prøver.

Hittil mener de at det ikke er grunnlag for å hevde at noen av spillerne har gjort noe galt.

– Det viktigste for oss nå er å bidra til en grundig og rettferdig oppklaring, og samtidig ivareta spillerne våre på en god og trygg måte, står det i uttalelsen.

Vålerenga er regjerende seriemester i Toppserien og ligger på 2.-plass så langt i årets serie. Der er LSK Kvinner plassert som nummer fire.