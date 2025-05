Kjempetabbe i Tour of Norway – feiret over to mil for tidlig

Den uheldige var colombianeren Juan Guillermo Martínez. Han spurtet, strakk armene i været og jublet hemningsløst i troen på at han var i mål.

Problemet var bare at det fortsatt var én runde igjen å kjempe seg gjennom.

– Nei, nei, nei! Han tror han har vunnet, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Mads Kaggestad og fortsatte:

– Han får trøste seg med at det ikke er første gang det har skjedd, og han lagde moro for oss. Nå vet han i hvert fall hvordan han skal gjøre det neste gang han skal opp bakken.

Sluknet de siste meterne

De siste to milene ble for tøffe for Martínez. Han tråkket inn til 41.-plass og var over to minutter bak den belgiske vinneren Maxim Van Gils (RB-Bora).

Sammenlagtleder Matt Brennan så ut til å stikke av med seieren på etappen fra Jørpeland til Heia, men den britiske Visma-rytteren sluknet på de siste meterne og ble passert.

Med en seier og to 2.-plasser på de tre første etappene har Brennan en klar ledelse før siste etappe søndag. Han er 18 sekunder foran Victor Langellotti fra Monaco og 29 foran sveitsiske Jan Christen.

Holter beste norske

Ådne Holter fra Uno-X-laget ble beste nordmann på lørdagens etappe med 7.-plass, fem sekunder bak vinneren. Jørgen Nordhagen (Visma) og Odd Christian Eiking (UTR) fulgte på plassene rett bak ham.

I sammendraget er Holter på 6.-plass med 36 sekunder opp til lederen.

Tour of Norway avsluttes søndag med en 130 kilometer lang etappe med start og mål i Stavanger.