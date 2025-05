Skiforbundet varsler full gjennomgang av VM-krisen: – Skader ettermælet

Det sier de i en pressemelding på sine nettsider som er signert av skipresident Tove Moe Dyrhaug og konstituert generalsekretær Ola Keul.

– Dette skader ettermælet til VM, til tross for alt det fantastiske som skjedde i Granåsen og Trondheim under selve mesterskapet. Denne situasjonen påvirker også omdømmet og tilliten til skisporten, Skiforbundet som eier av store skiarrangementer, og Norge som mesterskapsarrangør, heter det i meldingen.

Skiforbundet eier 60 prosent av Ski-VM i Trondheim 2025 AS. Sør-Trøndelag skikrets eier 30 prosent, mens Trondheim kommune eier de siste 10 prosentene.

– Det er avgjørende at vi lærer av disse erfaringene, ikke minst for fremtidige arrangementer. For Skiforbundet er det viktig å komme til bunns i hva som har skjedd, med fullstendig åpenhet. Vi kommer tilbake til hvordan vi skal gjennomføre en full gjennomgang og evaluering av Ski-VM Trondheim 2025 AS sitt arbeid, Skiforbundets eierstyring og dialog, skriver forbundet.

– Stor skuffelse

Onsdag kveld ble det kjent at det økonomiske resultatet til arrangøren ville bli betydelig negativt. Da ble det også sendt ut et brev til alle kreditorene om at de ikke vil betale noen som har penger til gode før de har full kontroll over den økonomiske situasjonen.

– Vi har løpende dialog med våre kreditorer. Vi har i kreditorbrevet sagt at vi skal kontakte dem innen kort tid når vi har full oversikt, sier VM-sjef Åga Skinstad til NTB om situasjonen.

Dyrhaug uttalte seg også om VK-krisen allerede på torsdag, hvor hun sa at hun er svært skuffet over nyheten.

– Vi i Skiforbundet mottok meldingen med stor skuffelse. Dette vil ha alvorlige og langsiktige konsekvenser, ikke bare økonomisk, men også for vårt omdømme, skrev Dyrhaug i en epost til Adresseavisen.

Ikke kjent

Onsdag fikk styret i ski-VM en gjennomgang av økonomien i selskapet. Eierne av VM-selskapet orienteres på et møte tirsdag. Det er også styremøte i selskapet neste uke.

– Det er vanskelig. Vi må se på hvordan vi på best måte kan få løst denne krevende situasjonen, sier Skinstad.

Det er foreløpig ikke kjent hvor stort underskuddet blir. I desember var prognosen et overskudd på 22 millioner kroner.

Til sammenligning satt Oslo-VM igjen med 68 millioner kroner da det endelige regnskapet etter mesterskapet i 2011 var ferdigstilt.