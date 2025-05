Fotballkvinnene reddet av selvmål: – Man blir litt bekymret

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kampen ble spilt foran 7158 tilskuere på Lerkendal i Trondheim. Graingers kvinner står uten seier på de tre siste landskampene.

– De positive svarene vi håpet på å få før kampen, fikk vi innimellom. Og så er totalen dessverre litt sånn at man blir litt bekymret, sa NRK-kommentator Carl-Erik Torp.

Grainger virket på sin side ikke til å stresse for mye over lagets prestasjon.

– Jeg er ikke så fornøyd med første omgang, men vi dominerte i andre omgang. Vi fortjente minimum uavgjort vi burde nok scoret mer enn ett, sa hun til rettighetshaveren.

Uavgjortresultatet gjør at Norge beholder 2.-plassen på tabellen i gruppe A2. Norge er avhengig av å bli topp to i gruppen for å være sikret plassen i A-divisjonen. 3.-plassen må ut i en kvalifisering, mens 4.-plassen rykker rett ned.

– Det er veldig viktig at vi får med oss ett poeng. Det var en rotete kamp og vi setter oss ganske mye under press i første omgang. Det var mye rot med ball, sa kaptein Ada Hegerberg.

Mål og skade

Norge fikk en marerittstart på kampen da Sveindís Jónsdóttir ble spilt fri på kanten, dro seg inn i feltet og banket Island i ledelsen etter bare 16 minutter.

Vondt ble til verre da Guro Bergsvand fikk seg en smell i en duell etter en drøy halvtime og måtte byttes ut. Inn kom Marthine Østenstad.

De norske landslagskvinnene kom seg til en håndfull sjanser i første omgang, men storspill fra keeper Cecilía Rúnarsdóttir sikret islandsk ledelse til pause.

– Vi hadde en dårlig start, men så ble det litt bedre utover. Nå må vi ut og gripe mulighetene, sa assistenttrener Ingvild Stensland til NRK i pausen.

Reddet av Island

Rett etter hvilen kom Caroline Graham Hansen seg til en kjempesjanse, men Barcelona-stjernen satte ballen utenfor mål.

Med sju minutter igjen på klokken fant innbytterne Signe Gaupset og Elisabeth Terland hverandre. Sistnevnte slo ballen inn foran mål, hvor Viggósdóttir var uheldig og satte ballen i eget mål.

Sist lagene møttes var så sent som i april, hvor det ble 0-0 på Island.

Allerede førstkommende tirsdag venter Sveits på bortebane. Norge skal møte både Island og vertsnasjon Sveits i EM i sommer. I tillegg er også Finland i puljen.

---

FAKTA

Nasjonsligaen kvinner (5. runde), A-divisjonen gruppe 2:

Norge – Island 1-1 (0-1)

Lerkendal stadion: 7158 tilskuere.

Mål: Sveindís Jónsdóttir (16), Glódís Viggósdóttir selvmål (83)

Dommer: Olatz Rivera Olmedo

Gult kort: Caroline Graham Hansen, Norge, Natasha Anasi, Island

Norge (4-3-3): Cecilie Fiskerstrand – Tuva Hansen (Guro Reiten fra 76.), Guro Bergsvand (Marthine Østenstad fra 36.), Thea Bjelde (Emilie Woldvik fra 88.), Mathilde Harviken – Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Caroline Graham Hansen (Signe Gaupset fra 76.), Celin Bizet Ildhusøy (Elisabeth Terland fra 76.), Frida Maanum, Ada Hegerberg.

Island (4-3-3): Cecilía Rúnarsdóttir – Gudrún Arnardóttir, Ingibjörg Sigurdardóttir, Glódís Viggósdóttir, Natasha Anasi (Gudny Árnadóttir fra 66.) – Hildur Antonsdóttir (Dagný Brynjarsdóttir fra 66.), Karólína Vilhjálmsdóttir (Katla Tryggvadóttir fra 79.), Alexandra Jóhannsdóttir – Sveindís Jónsdóttir, Sandra Jessen (Agla Albertsdóttir fra 66.), Hlín Eiríksdóttir.

Ubenyttede reserver: Selma Panengstuen, Aurora Mikalsen, Marit Bratberg Lund, Karina Sævik, Justine Kielland, Lisa Naalsund, Synne Jensen.

---