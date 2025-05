Anke forkastet – mediene får ikke innsyn i Tone Ingebrigtsens forklaring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram i en kjennelse fra Gulating lagmannsrett. Saken var først oppe i Sør-Rogaland tingrett.

Presseforbundet og Norsk Redaktørforening vil vurdere å anke avgjørelsen til uka, får NTB opplyst.

Stridens kjerne er om opptaket av Tone Ingebrigtsens vitnemål i rettssaken mot ektemannen Gjert Ingebrigtsen eksempelvis skal spilles av i retten slik at pressen får høre dette.

«Slik lagmannsretten vurderer det, er det begrenset behov for å få innsyn i opptakene. Både aktor, forsvarer og bistandsadvokat er gitt anledning til å referere fra forklaringen under prosedyrene, slik at det som eventuelt anses å ha betydning fra forklaringen vil være offentlig kjent», heter det i kjennelsen.

Tone Ingebrigtsen krevde lukkede dører da hun i slutten av april skulle forklare seg i rettssaken mot ektefellen. Hun satte som betingelse at verken presse eller hennes egne barn, utenom de fornærmede i saken, fikk være til stede.

Vitneforklaringen ble imidlertid tatt opp, og mediene, ved Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening, sendte inn en begjæring om innsyn i forklaringen.

Mette Yvonne Larsen uttalte til Aftenposten at Tone Ingebrigtsen ga ektemannen full støtte i retten. Det skjedde etter at tingretten fastslo at forklaringen ikke er underlagt noen taushetsplikt.

Gjert Ingebrigtsen sto tiltalt for vold i nære relasjoner mot to av sine sju barn. Han nekter straffskyld. Dommen i saken er ventet om drøyt to uker.

