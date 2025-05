Ski-VM stanser betalinger til alle kreditorer: – Ekstremt trist og leit

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brevet om betalingsstans ble sendt på epost til alle kreditorer onsdag kveld og er signert av VM-sjef Åge Skinstad og styreleder i Ski-VM Trondheim 2025 AS, Åsne Havnelid.

– Frem til vi har full oversikt har vi innført betalingsstopp til alle kreditorer, står det i brevet, ifølge Adressa.

– Dette er ekstremt trist og leit. Jeg beklager på det sterkeste, sier Skinstad til avisen torsdag formiddag.

Onsdag fikk styret i ski-VM en gjennomgang av økonomien i selskapet. I neste uke skal de tre eierne bli orientert.

– Betydelig negativt

Onsdag kveld ble det kjent at det økonomiske resultatet til arrangøren ville bli betydelig negativt.

«Kontinuerlig oppdatering underveis ga ingen indikasjoner på den alvorlige økonomiske situasjonen vi nå er kommet i», heter det i uttalelsen.

VM-selskapet hadde tidligere en prognose på et overskudd på 15 millioner. Det har de sett nå at ikke er realistisk.

Blant annet peker de på kostnadene knyttet til sikring og reparering av utstyr i anlegget samt hotellkostnadene til akkrediterte personer. Været skapte store utfordringer.

– Det ble et fantastisk VM, men vi fikk noen voldsomme utfordringer med vær og vind. Det medførte lavere billettinntekter og høyere kostnader for sikkerhet og transport. Vi vil kunne si mer om dette etter det neste styremøtet, sa styreleder Åsne Havnelid nylig.

Inntektene fra VIP-tilbudet hadde de også overvurdert, opplyses det onsdag.

Vurderer gransking

Trondheim kommune eier ti prosent av VM-selskapet og har bedt om et møte med partene 5. juni, kom det fram tirsdag. Kommunen har samtidig varslet at de vurderer å granske den økonomiske situasjonen VM-selskapet har havnet i.

– Selv om kommunen eier kun ti prosent av selskapet, har kommunen gitt et betydelig bidrag til arrangementet. Det er blitt gitt nærmere 98,3 millioner kroner til driften av arrangementet, og vi har stilt en kommunal garanti på 17 millioner kroner til selskapet, sier leder av kontrollutvalget Gjermund Gorset (Ap) til Adressa.

Onsdag ble situasjonen klarere.

«Vi ser nå at det økonomiske resultatet til VM- selskapet vil bli betydelig negativt, og det er veldig trist. Vi hadde som mål å levere tilbake et overskudd til våre eiere som igjen skulle gå til aktivitet for barn og unge», skriver VM-selskapet videre.

Til sammenligning satt Oslo-VM igjen med 68 millioner kroner da det endelige regnskapet etter mesterskapet i 2011 var ferdigstilt.

– Alvorlige konsekvenser

Skipresident Tove Moe Dyrhaug er svært skuffet over nyheten om at det økonomiske resultatet til Ski-VM i Trondheim 2025 AS blir betydelig negativt.

Skiforbundet eier 60 prosent av Ski-VM i Trondheim 2025 AS. Sør-Trøndelag skikrets eier 30 prosent, mens Trondheim kommune eier de siste 10 prosentene.

Skipresidenten forteller at skiforbundet bare fikk oppdateringer om overskudd og god kontroll gjennom ski-VM. Onsdag kveld ble det kjent at resultatet i stedet vil bli et underskudd.

– Vi i Skiforbundet mottok meldingen med stor skuffelse. Dette vil ha alvorlige og langsiktige konsekvenser, ikke bare økonomisk, men også for vårt omdømme, skriver skipresident Tove Moe Dyrhaug i en epost til Adresseavisen.

Det er foreløpig ikke kjent hvor stort underskuddet blir. I desember var prognosen et overskudd på 22 millioner kroner.