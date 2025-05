Hovland frustrerte eksperten: – Blir litt målløs

Nordmannen avsluttet med trippelbogey på siste hull. Før det hadde han fått seks birdier og fem bogeyer.

– Det er fortsatt mange usikkerheter i svingen. Man blir straffet hardt på den banen her, men jeg gjør en veldig god jobb før det. Det er vanskelig å spille 18 gode hull når det er litt for ustabilt, sa Hovland til Max.

– Det var mange gode jernslag og mange fine nærspillsslag. Jeg ser stor forbedring der. Fra utslaget må det bli bedre, hvis ikke er det forgjeves. Det er ikke langt unna, for det er mye bra, la han til.

27-åringen fikk en kjempestart med to birdier på de tre første hullene, men på hull fire fikk han trøbbel og måtte notere en bogey. På hull sju og åtte spilte han seg til to birdier, men på de to påfølgende hullene ble det to bogeyer.

På hull 15 hadde Hovland en lang putt for birdie, men i stedet for å legge seg inntil for par, slo han ballen altfor langt.

– Det er helt feil retning. Jeg blir litt målløs her, faktisk. Det der skjønner jeg ingenting av, sa Max-kommentator og tidligere proffspiller Henrik Bjørnstad.

Hovland måtte til slutt putte tre ganger og fikk bogey.

– Når det blir gjort på denne måten, er det surt, sa Bjørnstad.

Mer trøbbel

Men Hovland lot seg ikke nevneverdig prege. På hullet etter hadde han igjen en lang birdieputt, men denne gangen senket han den.

– Det sier så mye om Viktor, sa Bjørnstad.

På hull 17 havnet han i trøbbel og fikk bogey, men han lå fortsatt an til å gå første runde under par. På hull 18 fikk han imidlertid mer trøbbel da utslaget havnet ut av spill, og han måtte slå et nytt utslag.

Til slutt bokførte han trippelbogey.

– For en tung avslutning, sa Bjørnstad.

Amerikanske Ben Griffin leder foreløpig på sju slag under par.

Har vunnet

Hovland vant Memorial-turneringen i 2023 i omspill mot Denny McCarthy.

Hans siste seier kom under en PGA-turnering i Florida i mars. Det var hans sjuende triumf på golfens øverste nivå.

Turneringen som avvikles i Ohio-byen Dublin, ble startet av golflegenden Jack Nicklaus tilbake i 1976. Det er en av de største turneringene på PGA-touren under majorturneringene.