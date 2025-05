Flaskekasteren i Fredrikstad utestengt av klubben – flere kan bli straffet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helt på tampen av onsdagens kamp mellom Fredrikstad og Rosenborg ble RBK-kaptein Ole Selnæs truffet i bakhodet av en flaske kastet av en person blant FFK-fansen.

Nå har personen som kastet flasken meldt seg for Fredrikstad og klubben har utestengt vedkommende på ubestemt tid. Det forteller daglig leder i FFK, Espen Engebretsen, til TV 2.

– Det ringte en angrende supporter i går som var fortvilet, og fortalte at det var han som kastet flasken som traff. Vi har umiddelbart valgt å utestenge han på ubestemt tid, sier Engebretsen.

Han forteller til kanalen at flere kastet gjenstander og at ytterligere personer kan bli utestengt.

Frykter ikke tomme tribuner

Tidligere på dagen tok FFKs daglige leder fullstendig avstand fra hendelsene på Fredrikstad stadion onsdag, i prat med Fredriksstad Blad.

Engebretsen tror klubben kan vente seg en kraftig bot, men frykter ikke for at det vil føre til spill for tomme tribuner.

FFKs daglige leder bekrefter også at klubben er i dialog med Norges Fotballforbund (NFF) og studerer det de har av videobevis.

NFF opplyser til TV 2 at de vil komme med mer info i morgen.

Kritisk Selnæs

Selnæs, som ble liggende nede etter å ha blitt truffet av glassflasken, mente etter kampen at Fredrikstad burde bli straffet med å spille uten tilskuere til stede.

– Jeg fikk noe hardt i hodet, og noen sier at det var en glassflaske. Jeg regner med de må spille neste kamp uten tilskuere. Jeg har aldri blitt truffet av noe før, men det har vært tilfeller der man har fått ting kastet etter seg, sa Selnæs til TV 2.

Søndag tar Fredrikstad imot Østfold-rival Sarpsborg på hjemmebane.

Sist sesong ble kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm stoppet fire ganger etter aksjoner mot videodømming ved kasting av blant annet fiskekaker og tennisballer. Kampen ble til slutt avlyst og når den ble omberammet, ble den spilt for tomme tribuner.