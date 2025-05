Etterlengtet Carlsen-seier i Norway Chess

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Carlsen sto med to strake armageddon-tap før torsdagens parti mot Erigaisi.

Der fikk Carlsen etter hvert en stor fordel, og til forskjell fra dagene i forveien, mistet han den ikke og kunne til slutt innkassere seieren.

Dermed står nordmannen med åtte poeng etter fire runder. I Norway Chess er det tre poeng for seier, ett for remis. Ved remis spilles det armageddon om et ekstra halvpoeng.

Carlsen åpnet med seier over verdensmester Gukesh Dommaraju mandag, men tapte mot Hikaru Nakamura og Wei Yi i armageddon tirsdag og onsdag.

De seks deltakerne møter hverandre to ganger hver før turneringsvinneren kåres. Carlsen har hatt hvite brikker i tre av fire runder så langt. Det gjør at han får en tøffere avslutning med flere svartpartier.

Fredag er det spillefri. Carlsen møter Fabiano Caruana med svarte brikker lørdag. Carlsen er regjerende mester i turneringen på hjemmebane.