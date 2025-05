Skade ødela for Ruud i Roland-Garros – raser på rankingen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ruud tapte til slutt 2.-rundekampen 6-2, 4-6, 1-6, 0-6 etter å ha pådratt seg det som så ut som en skade i kneet. Etter kampen sa han til pressen at han har hatt et problem gjennom hele grussesongen, men at en undersøkelse i Madrid ikke ga tegn til noen muskulær skade.

– Det viste ingen skade, bare væske. Jeg bestemte meg for å presse meg gjennom det, med betennelsesdempende tabletter og så videre, men det var ikke nok. Nå vil jeg la det gro og hvile i en lengre periode, sa Ruud ifølge tennisjournalisten Jose Morgado.

Hva konkret det betyr for Ruuds turneringsplan framover, er ikke kjent. Etter Roland-Garros starter gress-sesongen. Der har Ruud hatt lite suksess, men han har pleid å spille Grand Slam-turneringen Wimbledon i slutten av juni.

Skadetrøbbel

For andre året på rad fikk nordmannen en skade og røk ut av det som er hans favoritturnering. I fjor tapte han i semifinalen hvor han hadde magetrøbbel.

I 2022 og 2023 tok han seg helt til finalen.

Før det fjerde settet fikk Ruud behandling av sitt venstre bein.

– Hvis du ikke klarer det, er det ikke noe vits, sa pappa og trener Christian Ruud til sønnen før han skulle serve på 0-3 i det fjerde settet.

– Det nytter ikke sånn som dette, sa Christian Ruud.

Ruud fortsatte å prøve, men han hadde store problemer og lignet ikke på seg selv.

Faller på rankingen

Ettersom Ruud tok seg til semifinale i fjor, mister han mange rankingpoeng med å ryke ut i 2. runde. I skrivende stund er Ruud nede på 13.-plass på verdensrankingen. Før turneringen var han på 8.-plass.

Borges erkjente at han hadde store problemer med Ruud i det første settet, men så merket han at Ruud ble mindre mobil.

– Jeg så at han ikke beveget seg så bra til sidene, sa Borges til arrangøren.

– Det er veldig trist å se dette her. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, sa Max-kommentator Christer Francke.

Mistet momentumet

Det første settet vant Ruud komfortabelt 6-2 etter å ha brutt Borges tre ganger. Deretter mistet han momentum i sett to.

Det tredje settet var over på under en halvtime, og da måtte Ruud ta telling på grusen etter å ha hatt synlige problemer og fikk behandling i pausen.

Ruud vant sin største tittel i karrieren da han gikk til topps i Masters 1000-turneringen i Madrid i april. Han var blant navnene som ble snakket varmest om når det kom til en finaleplass i Roland-Garros.